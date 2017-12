“Si se llevan presa a Cristina se arma un quilombo que ni te cuento”, dijo Hebe de Bonafini

Inmediatamente después de que se conocieran algunas de las órdenes de detención dictadas por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento del ataque a la AMIA, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, advirtió que si la ex presidente Cristina Kirchner es detenida, ‘la gente se va a levantar‘.

‘Si la llevan a Cristina se arma un quilombo que ni te cuento‘, expresó la dirigente en diálogo con Radio del Plata, aún cuando no estaba al tanto de que la ex mandataria estaba en el listado de las detenciones dictadas por Bonadio.

‘Uno sabe que de un burro sólo puede esperar patadas, pero me parece que se les va un poco la mano. Ya no hay límite. Si no tenés una culpa, ellos te la inventan. Es un disparate. Todo el mundo dice que es un disparate, no sólo los que estamos en desacuerdo con Macri. Es cínico‘, dijo Bonafini.

Antes de enterarse de la orden contra la ex jefa de Estado, Hebe señaló que ‘no le llamaría la atención‘ que ordenen su arresto. ‘Tienen ganas de ir por Cristina. Se le va levantar la gente si van por Cristina, no es lo mismo que Zannini‘, añadió.

La dirigente comentó también esta tarde va a haber una ‘marcha de resistencia‘ en la Plaza para protestar contra los ajustes del gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, hizo un llamado a que ‘la gente marche‘, aunque dijo que ‘nos falta mucha conciencia de lo que hay que hacer‘.

‘Hoy se realiza una nueva marcha a las 15.30 en Plaza de Mayo con eje en que ’La falta de tabajo es un crimen que alguien debe pagar’. Todos tenemos muchas cosas por la que protestar, la peor es convertir a los trabajadores en esclavos, yo se como era mi papa como esclavo para ganar unos miseros pesos, es muy injusto, espero que vengan todos‘, explicó.

Asimismo, elevó críticas hacia el kirchnerismo por no fijar una posición ante las detenciones como la de Julio De Vido o Amado Boudou. ‘Se miraron mucho el ombligo, se cuidaron mucho. Zannini tampoco se ocupó de Amado. La dirigencia política no se da cuenta que estos tipos no tienen límites. Ellos son gorilas y odian al peronismo y lo quieren hacer a la fuerza. Dicen que ’toda la culpa la tenemos los peronistas. Que ’Cristina y Néstor hicieron todo mal’, aunque sepan que es mentira. Pero vamos a seguir luchando‘, adelantó.