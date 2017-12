Carrió: "Vamos a respaldar la reforma previsional"

Los diputados nacionales que integran el bloque de la Coalición Cívica ARI, encabezados por Elisa Carrió, adelantaron hoy su respaldo en general a la reforma previsional, que la cámara baja comenzará a debatir la semana próxima, aunque aseguraron que continuarán discutiendo en particular la iniciativa, sobre todo el momento en que empezará a regir la nueva fórmula de cálculo de haberes.

La bancada, integrada a partir de la renovación parlamentaria por 10 legisladores nacionales, se reunió ayer por primera vez con su nueva conformación y analizó los alcances del proyecto sancionado por el Senado que establece un nuevo mecanismo para actualizar los haberes jubilatorios, que el oficialismo aspira a convertir en ley entre el 20 y 22 de diciembre.

“Apoyamos la iniciativa en general, pero vamos a discutirla en particular desde la semana que viene, especialmente el momento en que comenzará a regir la nueva formula de cálculo”, sostuvieron los legisladores del espacio que conduce Elisa Carrió.

Según se informó en un comunicado de prensa, "se comenzaron a estudiar cuestiones relativas al momento en que empezaría a funcionar la nueva fórmula de cálculo, a efectos de entender si se produce o no un desfasaje".

No obstante, los diputados del espacio liderado por Carrió consideraron que la nueva fórmula "da más seguridad y previsibilidad ya que se toma el número de la inflación y los salarios como variables de actualización con un ajuste trimestral”.

Tras la reunión, que se realizó en la oficina del bloque de la CC ARI de la cámara baja, los legisladores acordaron reunirse nuevamente la semana próxima para seguir estudiando la iniciativa.