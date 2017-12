Los Carabajal y Facundo Toro levantan el telón a la sexta edición del Festimiel

En solo algunas horas se levantará el telón de la sexta edición del Festimiel, que exhibirá una notable cartelera artística, a desarrollarse en la ciudad de San José de Metán.

La convocatoria folclórica será mañana viernes y el sábado en la cancha de la Liga Metanense de Fútbol. Se instalará un amplio despliegue de iluminación y sonido. Además habrá venta de comidas y productos regionales.

Destacados artistas subirán al escenario Oscar “Chato” Bazán, en memoria del fallecido guitarrero metanense, que supo acompañar al Chaqueño Palavecino, a su vez una de las figuras de esta edición.

En la primera jornada, a cumplirse mañana desde las 21, se presentarán: Emilio Delgado, El “Pato” Salteño, India Menéndez, Abby Gacioppo, Noelia Aybar, Cautivos Salteños, Los Carabajal, Facundo Toro, el humor de Juan Vergara, La Cantada, Los Hijos del Viento y el cierre será bailable con La Barra, de Córdoba.

El Chaqueño Palavecino será la atracción principal de la segunda y última velada prevista para el sábado. Además, actuarán: Los Cachis, Sergio Cañavera, Grupo Imay, Tucanychaya, Fabián Arroyo, el humor del Bomba Contreras, el Chaqueño Palavecino, Los Izkierdos de la Cueva, Paola Arias, Yako Huayra, Los 4 Cantores y sus Mariachis, Pastor Luna y con un cierre a puro baile y diversión con la reconocida Banda Azul, de Metán.

Sin dudas que, esta noche se destacará la presencia del grupo santiagueño Los Carabajal.

El histórico grupo Los Carabajal, integrado actualmente por Musha, Cali, Walter Carabajal y Blas Sansierra, volverá a nuestra provincia con su banda completa para compartir su extenso repertorio de canciones tradicionales de Santiago del Estero.

Herederos de toda la tradición familiar que tantos excelentes artistas folclóricos ha dado, con más de 40 años de trayectoria, “Los Cara” estarán en Metán para compartir una noche inolvidable en un ambiente exclusivo y familiar.

El conjunto folclórico fue fundado en La Banda, Santiago del Estero, en el año 1967, por Agustín Carabajal, quien decide llevar la música santiagueña a todo el país, junto a sus hermanos Carlos y Cuti y a su sobrino Kali.

“Nosotros somos chacarera, somos patio de tierra, somos reuniones familiares. Y lo que hacemos tiene que ver con esos conceptos. Porque es fácil tentarse con la tecnología, pero lo fundamental de esto es el corazón, el sentimiento. Nosotros no nos hemos visto contaminados con toda esa influencia que ha venido con la tecnología. Utilizamos lo mínimo indispensable para esos tiempos, pero no queremos dejar lo que somos. Somos del patio de tierra”, sostuvo Musha.

Facundo Toro será otra de las interesantes propuestas para esta noche. El artista cuenta con una enorme conexión con el público “Soy muy feliz y agradecido de la vida de tener la bendición de ser cantor y de que a mi manera transmita un poco de alegría a la gente; también un mensaje por medio de la poesía. Hay una terrible energía que solamente el cantor sabe lo que se vive cuando la gente lo aplaude y la gente siente también lo que uno le transmite. Si faltara alguna de las dos cosas no funcionaría esto, entonces creo que es algo parecido a un equipo”, dijo Facundo.

