Jara quedó descartado y podría pasar por el quirófano

Se confirmó que el defensor de Boca sufrió un desprendimiento en el aductor y no estará frente a Estudiantes, el próximo domingo.

El lateral derecho de Boca Juniors Leonardo Jara quedó descartado para jugar el próximo el domingo frente a Estudiantes de La Plata, en la cancha de Quilmes, ya que los estudios que le realizaron esta mañana determinaron que tiene un desprendimiento en el aductor medio de la pierna izquierda.

El correntino, de 26 años, podría ser operado en los próximos días y la recuperación de la lesión le demandaría cerca de dos meses. Esto acrecienta las chances de que Leonardo Godoy, de Talleres de Córdoba, se sume para el 2018.

Para el domingo, por la duodécima fecha de Superliga, el reemplazante de Jara será el cordobés Gino Peruzzi, quien está plenamente recuperado de las molestias físicas que la semana pasada le impidieron ir al banco de los suplentes en la victoria sobre Arsenal de Sarandí por 1-0, en La Bombonera.

En tanto, el lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, pese a que trabajó diferenciado ayer y hoy por una dolencia en el tobillo derecho, será titular ante Estudiantes, ya que los estudios que le realizaron esta mañana determinaron que no está lesionado.

La única posibilidad (casi nula) para que no jugase sería que el jugador le dijera al cuerpo técnico que tiene dolor. Entonces su lugar lo ocuparía Fernando Evangelista.

A esta buena noticia para el técnico Guillermo Barros Schelotto se le suman los regresos al once inicial del zaguero central Paolo Goltz y del volante Pablo Pérez (hoy trabajó con normalidad), quienes cumplieron sendas fechas de suspensión.

El defensor, expulsado frente a Rosario Central, ingresará por Santiago Vergini, de buena tarea, y el capitán, que sumó su quinta amarilla en el mismo partido, lo hará por el delantero Cristian Espinoza, de floja labor, pero que se sumó a la larga lista de lesionados, posiblemente desgarrado de la pierna derecha.

En consecuencia, Boca, líder del torneo junto con San Lorenzo (ambos con 27 unidades), formaría con Agustín Rossi; Peruzzi, Goltz, Lisandro Magallán y Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Guido Vadalá y Edwin Cardona.