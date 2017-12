Mascherano: “Me da miedo que en los últimos once meses tuve cinco lesiones”

El defensor del seleccionado argentino y Barcelona de España, Javier Mascherano, hizo un profundo análisis sobre sus reiteradas lesiones que podrían estar relacionadas a la falta de continuidad en su club.

A seis meses del Mundial de Rusia, el subcapitán nacional reconoció que le preocupa su inactividad y las lesiones en el equipo catalán y confirmó su deseo de emigrar a fin de año para volver a sentirse “importante”.

“Me da miedo que en los últimos once meses tuve cinco lesiones musculares. Eso me da vuelta en la cabeza. Durante diez años competí durante tres días y por lo que hablé con preparadores físicos, la falta de continuidad puede ser una de las causas”, manifestó Mascherano en una entrevista con TyC Sports desde Barcelona.

Mascherano, de 33 años, sufrió una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha durante el último amistoso que disputó el seleccionado argentino ante Nigeria (2-4) en Rusia, el pasado 14 de noviembre, y todavía no pudo reaparecer en el equipo culé.

El defensor del equipo dirigido por Jorge Sampaoli se lesionó durante el segundo tiempo y decidió seguir jugando, algo que definió como “una irresponsabilidad” de su parte.

Cuando restan tres partidos para el breve receso del invierno europeo, Mascherano confirmó su intención de acordar una salida de Barcelona, donde tiene contrato hasta 2019, para volver a sentirse “pleno e importante”.

“Esta situación no es culpa de nadie, es la realidad. Trataremos de llegar a un acuerdo para que sea lo mejor para todos”, aclaró el santafesino que arribó al blaugrana a mediados de 2010.

Consultado por un posible regreso a River Plate, el Jefe fue prudente y prefirió ser respetuoso ya que un eventual competidor sería el capitán millonario, Leonardo Ponzio.

“Soy respetuoso del capitán de River porque me pongo a pensar como me sentiría yo siendo Ponzio si se habla de un tipo con una historia efímera en el club a comparación a lo que ganó en los últimos años”, ejemplificó.

Sobre el sorteo del Mundial, Mascherano consideró que tocó un “grupo parejo” porque el equipo no llegará en su “mejor versión” y eso los exigirá estar “fuertes” desde el primer partido ante Islandia.