Confirman que no se grabaron las últimas llamadas que hizo el submarino ARA San Juan

A 21 días de la desaparición del submarino ARA San Juan, la empresa a cargo de la comunicación del sumergible le confirmó a la Armada Argentina que no graba llamadas satelitales, por lo que las últimas comunicaciones que realizó el submarino antes de desaparecer no quedaron registradas.

Así lo informó este jueves en conferencia de prensa el vocero de la fuerza, el capitán Enrique Balbi, tras recibir la confirmación de la empresa Iridium vía mail.

"Recibimos oficialmente de Iridium la información de que no graban las llamadas de voz por telefonía satelital", señaló.

Durante la madrugada del miércoles 15 de noviembre hubo tres llamadas de voz entre el submarino y el comandante de fuerza de submarinos (a las 00:33, a las 00:50, y a las 07:19), y siete comunicaciones por datos.

La Armada difundió hoy las últimas 13 comunicaciones telefónicas y de HF (alta frecuencia en sus siglas en inglés) que realizó el ARA San Juan entre la noche del martes 14 de noviembre a las 23.42, cuando informó sobre una avería en las baterías del buque, y las 8.36 del miércoles 15, cuando trató de conectarse a internet por última vez, pero no lo logró.

"La unidad disponía de sistemas de comunicaciones de radiofrecuencia y sistema satelital. Ambos sistemas pueden transmitir voz y datos. El sistema de radiofrecuencia se puede comunicar con estaciones o con unidades de la Armada o en el caso de las comunicaciones de VHF, canal 16, con cualquier buque cercano", relató el capitán Carlos Martínez, subdirector general de comunicaciones informáticas de la Armada y quien participó de la conferencia para explicar cómo es el sistema de comunicación del ARA San Juan.

Martínez comentó también que los siete intentos de conexión a internet que fueron realizados a través del sistema satelital Iridium "no son llamadas de voz, sino intentos de comunicación que pueden o no resultar en transferencia real de datos".

Y agregó: "Funciona como un módem. Y el intento de comunicación genera facturación. Si fueron fallidos es razonable que hayan intentado conectarse varias veces".

El capitán, que es ingeniero electrónico y especialista en comunicaciones, indicó que "del análisis de equipamiento a bordo y sus capacidades se infiere que si el ARA San Juan hubiese tenido que transmitir algún problema o circunstancia en particular contaba con variados equipos de comunicación siendo los de más rápido utilización los de voz por radiofrecuencia o por satélite".

Con respecto a la búsqueda del submarino, Balbi comentó que el buque ruso "Yantar" hizo todo el barrido con los sensores en el área que había que visualizar, pero que las condiciones meteorológicas no fueron buenas, por lo que no pudo terminar con la tarea, y que se esperaba que para este jueves por la tarde mejorara el clima.

También comentó que el buque "Islas Malvinas" visualizó otro objeto que había sido detectado en otra posición, pero hasta el momento no hubo resultados.