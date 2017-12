Bernardi: “El mejor jugador de Boca es Pablo Pérez”

Lucas Bernardi, DT de Estudiantes de La Plata, continúa con los ensayos y aún no definió el equipo que recibirá el domingo a Boca Juniors en la cancha de Quilmes, a la vez que consideró que Pablo Pérez es el mejor jugador de su próximo rival por la Superliga.

“Es un equipo con jerarquía pero no estoy de acuerdo en que (Cristian) Pavón es el mejor jugador, para mi el mejor de Boca es Pablo Pérez, si lo controlamos a él, tanto Pavón como el resto tendrán menos chances de lastimarnos”, precisó el técnico.

Al opinar del rendimiento de su equipo, explicó que “la clave de Estudiantes es el equipo, lo que necesitamos es que aparezcamos como equipo, independientemente de los futbolistas que lo integren. Los referentes piensan en Estudiantes y trabajan para Estudiantes por eso suman desde donde les toque estar”.

Luego agregó que “el equipo comprendió como jugar, me gustaría mejorar las resoluciones a partir de recuperar la pelota, para después potenciar todo lo demás. Hacemos muchos esfuerzos pero tenemos que mejorar las resoluciones cuando se tiene el dominio de la pelota”.

El entrenador también habló de lo que vienen haciendo en el club y puntualizó que “de nuestro lugar como técnicos aceptamos el hecho de que convivimos con los resultados. No está bien, pero es lo que hay. Ustedes (por los periodistas) nos califican si acertamos o no con las decisiones que tomamos de acuerdo si se gana o se pierde. No se analizan rendimientos”.

En cuanto al trabajo táctico que se desarrolló esta mañana en el predio de City Bell, el plantel ensayó variantes y tanto Sebastián Dubarbier como Iván Gómez se mostraron recuperados de sus respectivas dolencias.

Mañana será un día de definiciones y las mayores dudas parecen estar del medio hacia adelante.

Mariano Andújar, Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato, Gastón Campi, Rodrigo Braña, Iván Gómez y Carlo Lattanzio parecen tener un lugar asegurado, mientras que los otros tres puestos se los disputan Fernando Zuqui o Lucas Rodríguez, Sebastián Dubarbier o Matías Ruíz Díaz y Lucas Melano o Mariano Pavone.