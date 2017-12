¿Escándalo y demanda millonaria de Santo Biasatti por su salida de canal 13?

La inesperada salida de Santo Biasatti de El Trece sigue generando conflictos. Si bien el periodista aseguró que su retiro fue en buenos términos, ahora trascendió que ya envió una carta documento al canal en la que pide una indemnización de 80 millones de pesos y habla de “maltratos” y “ninguneos”.

“Es una larguísima carta en la cual él va detallando las situaciones que vivió, que él sintió como maltrato. Por empezar, se lo convoca a una reunión en la cual se le dice que no va a estar más al frente del noticiero, que ese noticiero va a tener por ahora solamente a María Laura Santillán como conductora. Y a partir de ahí balbuceos, intentando de explicarle qué era lo que iba a hacer dentro de Telenoche. O informes, o un segmento, o una columna, o algo", detalló Adrián Pallares en Intrusos.

Y continuó:"Pero no le terminan de decir qué es lo que va a hacer concretamente después del 15 de diciembre. A partir de ahí él decide no aceptar lo que no le proponen, porque no le proponen nada concreto, sino que deje la conducción”.

Según Pallares, en la carta documento "se detalla muchos malos tratos" y cita como ejemplo "cuando él dejó en 2003 El noticiero de Santo para hacer dupla con María Laura Santillán, él sacrifica su propio noticiero".

"Después -sigue Pallares- él tenía un ciclo que se llamaba Otro tema. Ese cicló termina y le dijeron: ‘presentá ideas y te vamos a producir la medianoche de TN que es muy exitosa’. Presentó muchos proyectos y dicen que ni siquiera lo recibieron para que presente esos proyectos. Todo eso a lo largo de estos años”, agregó el periodista.

Por su parte, Marina Calabró dijo que pide “una suma que no es descabellada”.