Comenzaron las pericias por la muerte de Rafael Nahuel en Villa Mascardi

El juez federal Gustavo Villanueva puso en marcha hoy las pericias en la investigación por la muerte de Rafael Nahuel en el predio en el que están instalados los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Río Negro).

Doce días después del fallecimiento del joven de 22 años durante un operativo del grupo Albatros de Prefectura, el magistrado se presentó en el lugar junto a un grupo de 100 policías y gendarmes, con cascos, escudos y armas largas.

El operativo judicial comenzó en horas del mediodía y el juez tenía previsto realizar una inspección ocular y recolectar eventuales pruebas del episodio, a fin de determinar qué sucedió el pasado 25 de noviembre.

Durante el procedimiento, efectivos de Gendarmería cortaron la circulación de vehículos en la ruta nacional 40.

Villanueva estuvo acompañado por la fiscal del caso, Silvia Little, y por los peritos oficiales y de parte, publicó el diario Río Negro.

Además, estuvieron en el lugar familiares del joven fallecido y las abogadas de la querella, Natalia Araya y Julieta Wallace.

La inspección se desarrolló casi dos semanas después de la muerte de Nahuel porque no había acuerdo entre las autoridades judiciales, las nacionales y la comunidad mapuche para el ingreso al predio.

El lunes pasado, el juez había advertido que no negociaría con los mapuches su acceso al lugar.

El joven de 22 años murió el pasado sábado 25 de noviembre tras recibir un disparo que se correspondía con las armas que maneja el grupo Albatros de Prefectura.

La muerte de Nahuel se produjo durante un operativo de desalojo del predio ubicado en Villa Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapí.