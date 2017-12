“La denuncia del fiscal Nisman no era un mamarracho como algunos decían”

Sin duda, el pedido de desafuero de la expresidenta Cristina Kirchner y de varias personas de su entorno generó un fuerte revuelo en el mundo político. El Tribuno dialogó ayer con el titular de la DAIA Ariel Cohen Sabban, quien dio su punto de vista sobre este paso que dio la Justicia. También reclamó que se avance en la materia, ya que señaló que “en el país hay quienes pactaron con la impunidad y estuvieron interesados en cajonear la causa AMIA”. Sabban también sostiene la teoría de que al fiscal Nisman lo asesinaron y asegura que las últimas pericias de la Gendarmería confirmaron lo que todos decían en la calle: “A Nisman lo mataron”.

Hace una semana, Sabban estuvo en la provincia y mantuvo una extensa agenda. “Tenemos un perfil federal y vinimos a brindar apoyo a los miembros de la filial Salta. Acá se replican todas las actividades que llevamos adelante en la DAIA”, señaló en ese momento.

¿Qué piensa del pedido de desafuero y detención a Cristina Kirchner por el encubrimiento al atentado Nisman?

La foto más representativa es que la denuncia que había hecho el fiscal Alberto Nisman no era un mamarracho como algunos decían. Tiene algún sostén por el cual el juez determinó tomar acciones. Somos muy cautelosos y vamos a esperar que la Justicia avance. Los argentinos tenemos que ubicarnos en el lugar que nos corresponde: la Justicia tiene un rol de investigación y los ciudadanos tenemos que esperar los resultados. Hoy hay una justicia que recuperó la inacción que tuvo en los últimos años.

¿Piensa que la expresidenta terminará presa?

No es mi rol contestar eso. Creo que es la Justicia la que debe investigar. En el país hay quienes pactaron con la impunidad y estuvieron interesados en cajonear la causa. Hubo quienes querían que no se sepa sobre los atentados en el país. Hay que saber qué es lo que pasó y que se investigue.

Usted sostiene que a Nisman lo asesinaron

Fuimos muy cautelosos hasta último momento, hasta las últimas pericias que hizo la Gendarmería. Estas pericias fueron multidisciplinarias, donde participaron gran cantidad de protagonistas que tienen que ver con la querella y la defensa. Y por Nisman, todos lo que queremos conocer que es lo que pasó con el fiscal Nisman. Esto (la pericia) nos posibilita hoy, después de los resultados, mencionar que efectivamente a Nisman lo asesinaron. Efectivamente lo que la gran parte de los argentinos, durante mucho tiempo manifestábamos en la calle, sin prueba, hoy tenemos pruebas para decir que a Nisman lo mataron.

¿Son querellantes de la causa?

En principio hay dos causas, quiero ser claro y preciso. La primera tiene que ver con la denuncia del fiscal Nisman. La segunda tiene que ver justamente con la muerte del fiscal. En la primera causa, la DAIA es querellante. En la segunda no.

¿Qué piensa de la denuncia del fiscal Nisman?

La denuncia contra el exgobierno donde él mencionaba que hubo un pacto con la impunidad, con aquellos que fueron responsables directos de los peores atentados que sufrió la República Argentina, tanto el de la Embajada de Israel como el de la sede de la DAIA y la AMIA, el 18 de julio de 1994. Ambos tuvieron el mismo denominador común: el responsable la república islámica de Irán. No lo digo yo, lo dice la Justicia argentina. Y como tal somos respetuosos de la Justicia, aunque los fallos sean adversos vamos a respetar la Justicia argentina. Es muy claro que hay imputados y hay alertas roja de Interpol. Esperemos que en algún momento puedan ser utilizadas y puedan servir para que aquellos que han cometido estos dos atentados, pero fundamentalmente el atentado de la AMIA y la DAIA, puedan ser traídos a los efectos de que comparezcan con todas las garantías en Argentina.

¿Y a qué conclusión llegan sobre el pacto con Irán?

Desde la DAIA siempre nos opusimos al memorándum de entendimiento (entre Argentina e Irán). Entendíamos que ese memorándum justamente tenía de todo, menos que ver con la Justicia, y mucho menos con la verdad. Si bien ya transcurrieron dos años de que fue derogado, pero el primer año y medio que estuvo en vigencia la república de Irán ni tuvo la amabilidad de tratarlo en su Parlamento. Ellos se burlaron de las 85 víctimas fatales. Irán es el responsable de financiar al terrorismo internacional, al menos es uno de ellos.

¿Se refiere a Hezbollah?

Hablo de Hezbollah y otras facciones terroristas. Queda muy claro que sucedieron cosas sospechosas. Queda claro que de alguna manera nos querían convencer de que el memorándum de entendimiento no corría riesgos, si se pactaba con la república de Irán. Nos decían que no negociaban con Irán y a escondidas negociaron. Nos dijeron que no hubieron reuniones y si hubieron en Suiza y en otra parte del mundo. Nos decían que las alertas rojas estaban vigentes y todos sabemos que cuando hay cartas firmadas por dos cancillerías esas alertas corren peligro. Nos querían hacer conocer una historia que nunca fue.

¿Tienen esperanzas de que pueda haber justicia?

La DAIA, desde un primer momento, para llegar a la apertura de la denuncia que hizo Nisman luchó jurídicamente más de un año y medio. Hemos tenido muchos obstáculos en el camino. No fue fácil esa lucha jurídica, hubo muchas apelaciones de por medio, muchas cuestiones que nos extrañan a los argentinos. Yo me pregunto, si uno quiere esclarecer algo y no tiene nada que ver, no quisieras que se abra la causa. Lo que no queda claro es por qué ponen tantos obstáculos. ¿Qué hay para esconder, que hay detrás de todo esto? Lo único que puede hacer un país republicano y democrático es investigar. Esa palabra parecería que en la Argentina de hace pocos años era imposible porque había muchos interesados en que no suceda. Hubo muchos interesados que no querían que se investigue, hubo muchos interesados a los que la denuncia del fiscal Nisman les molestaba, la pregunta es porqué.

El juez Rafecas desestimó la denuncia del fiscal

Nosotros entendemos que no se puede desestimar una denuncia, y menos una denuncia como fue la de Nisman, que era un fiscal que conocía a fondo la causa, a la que dedicó más de 8 años y que seguramente tenía mucho conocimiento que otros no tenían. Lo mínimo que puede hacer un país republicano es no investigar. Fue una falta de respeto grande, no solo a la comunidad judía solamente, sino a la sociedad argentina. Los argentinos queremos volver a recuperar esa palabra que tanto necesitamos. Recuperar el espacio que la Justicia perdió, y que hoy está volviendo a revalorizar esa palabra que significa tener confianza y que la Justicia en la Argentina existe. Eso lo estamos viendo, por eso celebramos este nuevo ciclo.

¿Como ve la relación de Argentina con Israel?

Desde la DAIA queremos dejar en claro que somos una organización Argentina, lógicamente como judíos estamos orgullosos de que la Argentina siga fortaleciendo los vínculos con el Estado de Israel. Lamentablemente, el pueblo judío pagó un alto precio por no tener un estado, y me refiero a la época del nazismo y el holocausto, y hoy encontramos a dos países con un mismo denominador común. Esto tiene que ver con una colaboración mutua, con trabajar con diferentes temáticas: informática, medicina, estrategia policial, negociaciones bilaterales, que van a beneficiar a Israel y la Argentina. Israel es el único país de Medio Oriente que es democrático y donde las mujeres pueden ir a estudiar a una facultad libremente, donde el rol de la mujer es el mismo del hombre. Hay que celebrar estas cosas, que la Argentina ha tomado un nuevo rumbo que es aliarse con países democráticos y que realmente ven un futuro mejor.