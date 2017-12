Tiembla el tercer tiempo con “El Gordazo”

“Así como está el Seven ‘El Plumazo’, nosotros tenemos el nuestro: ‘El Gordazo’”, dice Ramiro Guzmán a El Tribuno, quien junto a Agustín Fernández y a otros integrantes de Universitario Rugby Club, son los pesos pesados y encargados de darle vida a un torneo al que nadie quiere faltar. La cita es mañana, a las 14, en el predio de la “U” en El Huayco.

Serán 12 los equipos que le den vida a esta décima edición de “El Gordazo” 2017, que se disputará en las canchas 1 y 2 de los verdes.

Sapunos (Universitario de Salta), Anclas Team (también de Universitario de Salta), Gordeltas 7’s (Jockey Club de Salta), Alboys XXL (Gimnasia y Tiro), Boomb Nena 7 (Zenta Rugby Club de Orán), Vallos Enjamonados (Vallistos de Rosario de Lerma), Galácticos de la Parrilla (Los Tarcos de Tucumán), Estofado de Serpiente (Universitario de Tucumán), Borregos 7’s (Lince de Tucumán), Big Lions (Old Lions de Santiago del Estero), Porkos 7 (Los Perales de Jujuy) y Redonditos Cañoteros (Jockey de Tucumán) serán los equipos que se enfrentarán en la zona norte de la ciudad durante toda la tarde de mañana.

Hoy, los organizadores distribuirán los equipos en diferentes zonas y luego se distribuirán en tres grupos, según los resultados obtenidos en la fase regular.

Los mejores disputarán la copa de Oro Imperial, quienes finalicen en los puestos intermedios jugarán la copa de Plata Medifé, mientras que los conjuntos que no logren obtener buenos resultados tratarán de conseguir el premio consuelo en la copa de Bronce Logística Salta.

Sapunos, por la revancha

El año pasado el gran ganador de la competencia fue el conjunto de Galácticos de la Parrilla, de Los Tarcos, que venció en la final a los Sapunos de Universitario, quienes este año irán por la revancha.

Sin embargo, pese a que todos quieren consagrarse, el tercer tiempo será lo más esperado de “El Gordazo” 2017, donde la comida no faltará.

La entrada solo a $20

Los equipos llegarán apenas pasado el mediodía y los partidos de esta edición de “El Gordazo”, comenzarán a jugarse desde las 14. Quienes deseen concurrir a presenciar la competencia, deberán abonar solamente $20 (mayores de 18 años). Mientras tanto, las damas y menores pasarán gratis.Los concurrentes participarán de diferentes premios y, tras la entrega de trofeos, podrán ovacionar al jugador destacado como al equipo más pesado. Una competencia imperdible.