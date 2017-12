Riggio: “El árbitro fue decisivo en sus fallos”

El técnico de Gimnasia y Tiro criticó la labor de Ariel Montero por la derrota ante Chaco For Ever.

La sorpresiva caída de Gimnasia y Tiro dejó un cumulo de reproches hacia Ariel Montero, el hombre de negro, quien tuvo una noche nefasta en el Gigante del Norte, que terminó en derrota del albo ante Chaco F.E. (1-3).

El equipo de Víctor Riggio se sintió perjudicado por el arbitraje del tucumano porque tuvo incidencias en el resultado final. “El árbitro fue decisivo con sus fallos en la derrota, el penal en contra López Macri fue clarísimo y el que cobró a favor de ellos no fue”, expuso indignado el Tano Riggio, en alusión al segundo gol de los chaqueños por una supuesta infracción de Cazula sobre Magno.

El albo hizo un gran desgaste para intentar igualar el marcador pero no lo logró: “Es inexplicable esta derrota, mínimamente el equipo mereció empatar el partido, tuvo todo y jugó bien, fue uno de los mejores partidos del torneo”, analizó ofuscado el técnico de Gimnasia y agregó: “fue el equipo que menos nos complicó en el juego”.

La entrega que tuvo Gimnasia es inobjetable, como así también, dejando de lado los fallos polémicos de Montero, que supieron resolver las cuantiosas situaciones gol que generaron. “No pudimos entrarles, tuvimos las situaciones, fue un defecto nuestro”, admitió el Tano, quien a su vez destacó: “no le puedo reclamar nada al equipo, sobre todo por lo que hizo en el segundo tiempo”.

La derrota dejó a Gimnasia complicado porque se podría escapar la clasificación a la siguiente fase del Federal A, en la que se disputará el primer ascenso. El albo no depende de si mismo para asegurar su pase, está obligado a ganar y debe esperar otros resultados. “Nosotros dependemos de nuestro resultado (ganarle a Guaraní en Misiones) y de otros, pero creo que con el triunfo estamos casi adentro, tendrá incidencia el partido de Chaco y Zapla”, expresó Riggio, quien comenzó a sumar y restar para conocer lo que necesitan para clasificar.

Por último, el DT millonario, dejó un mensaje alentador: “Hay que hace el último esfuerzo, veníamos haciendo una buena campaña, éste era el partido que teníamos que ganar pero hubo incidencias”.



Horario unificado

La definición de la zona 4 del Federal A tiene un solo clasificado hasta el momento (Sarmiento). Debido a que los restantes tres equipos definirán su futuro en la última fecha, por lo que el Consejo Federal unificó el horario de los partidos: Chaco vs. Zapla, Juventud vs. Crucero y Guaraní vs. Gimnasia. Los tres cruces, se jugarán el domingo a las 18 ya que todos los resultados tienen incidencia.