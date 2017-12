Se fue Víctor Godoy y Juventud planifica el futuro

La renuncia de Víctor Nazareno Godoy al cargo de director técnico de Juventud Antoniana puso en una encrucijada a la dirigencia para designar al nuevo entrenador que tomará las riendas de un plantel de jugadores, que el golpe más duro que recibió fue haber quedado fuera de la clasificación entre los equipos que recorrerán el camino más cercano por el ascenso de categoría.

Godoy anuncio la decisión de dejar sus funciones al hijo del presidente, Ángel Muratore, quien estuvo presidiendo la delegación antoniana, luego de la derrota con Sarmiento, en Resistencia, Chaco, por 2 a 0 y que dejó sin chances al equipo de pelear por el ingreso entre los cuatro primeros.

Ayer, para acordar su salida, Godoy mantuvo una reunión con el presidente José Muratore, en la que además se habló sobre la forma de pago de la deuda que el club de la Lerma mantiene con el ahora ex-DT.

Con mucha resignación por este presente que vive el santo y tras la desvinculación de Godoy, el presidente Muratore habló con El Tribuno. “Llegamos todo en muy buenos términos y de esa forma finalizó el ciclo de Godoy como técnico de Juventud. Lo siento mucho porque conocí a un tipo íntegro, una persona trabajadora y sanguínea. Que ve de frente y no te oculta nada. Hoy en día, encontrar en el fútbol una persona así es muy difícil”, manifestó Pepe Muratore.

El directivo al ser consultado sobre las razones de la partida del DT, admitió: “No se logró el objetivo que era la clasificación entre los cuatro primeros y él decidió dar un paso al costado. Lo felicito por su grandeza”.

A su vez, reconoció: “Me voy dolido. Así pasa con los que somos sanguíneos y somos ganadores. Y me sigo sintiendo ganador. La prensa ni la gente ni nadie me va a cambiar la idea que tengo como entrenador. Acá se termina mi trabajo en Juventud pero esto sigue”.

Sobre si esta decisión la venía madurando, dijo: “Lo veníamos digiriendo, lo veníamos pensando. Lo que pasa es que uno apuesta a que el jugador puede cambiar en los futbolístico y cambiar la imagen que hemos tenido, y no se dio. Me voy con mucho dolor porque representé a un club grande. A un club importante del norte. El primer objetivo era clasificar pero no se logró. Para no seguir dilatando las cosas decidimos dar un paso al costado y que apuesten a otra gente”.

Del tema de lo que faltó, Godoy dejó en claro lo siguiente: “Creo que a todos nos faltó algo. Siempre voy a decir lo mismo. Soy un hombre y las cosas mueren en mí. Se formó este grupo para pelear cosas importantes. No se ha logrado y sería bueno que cada uno nos hagamos responsables. Yo me hago cargo de la parte mía”.

La temprana eliminación del santo en el Federal A fue una carga que la dirigencia debe soportar, dispuesta a buscar los medios necesarios para encontrar el rumbo correcto.

Y con el dilema de definir al nuevo técnico, aparecieron nombres, como el de Gustavo Módica, Marcelo Cil o Ángel Bernuncio.

Por lo pronto, hoy por la mañana, en forma provisoria quedará al frente del plantel Luis Víctor Flores, exjugador del club y actual entrenador de las inferiores, para la despedida de año, de local, frente a Crucero del Norte.

El tema jugadores

Hubo trascendidos en los corrillos de la Lerma sobre la decisión de algunos jugadores del actual plantel de pedir la rescisión de sus vínculos. “Primero voy a hablar con ellos en forma personal y después daremos a conocer sobre este tema a la prensa. Pero primero quiero que se enteren los jugadores y luego informaremos al respecto”, manifestó el presidente de Juventud, Pepe Muratore.

El titular informó que solo se debe dos meses, lo que contrasta con declaraciones realizadas por el arquero Diego Pave al programa radial Alta Competencia. “Hace 3 meses que no cobramos y hay compañeros que no tienen ni para comer. La deuda salarial influye mucho en algunos jugadores”, afirmó.