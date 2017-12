La esperanza unánime azabache: los cuervos se hicieron oír a horas de la revancha

En Central Norte aseguran, hoy y siempre, que si no se sufre no es Central. Que parte del ADN cuervo está ligado al sacrificio, a los padeceres futbolísticos e institucionales. La piel de los genuinos hinchas azabaches está curtida por los golpes y los sinsabores.

Sin embargo, también da la sensación en el aire que sería difícil de asimilar una nueva frustración deportiva, un quinto sueño trunco al hilo en este Federal B que para muchos implica una pesadilla de la que no puede escapar pese a los esfuerzos mancomunados.

Por penales, en 90 minutos, en tiempo de descuento. Como sea. El estigma del sufrir en barrio norte está marcado ineludiblemente en la piel.

Se sufrió en Perico, se padeció en la revancha en la avenida Entre Ríos y fue muy difícil de sobrellevar el cachetazo futbolístico y táctico de Pellegrini el domingo pasado en el Gigante del Norte. Por eso, los hinchas, socios y allegados de Central en la zona noroeste de la ciudad no dudan que la revancha de la semifinal en la lucha por el ascenso, que se disputará mañana, a las 17, el Güemes serán 90 minutos de tortura y suspenso. La gran mayoría de los hinchas consultados por El Tribuno sacó a relucir en la encuesta otro de los fuertes atributos de los azabaches: el tesón, la esperanza, la ilusión hasta el final. Para todos los hinchas interrogados, Central sufrirá ante un peye que lo dejó en una situación de emergencia, pero accederá a la ansiada final por el ascenso.

Para el grueso de los fanáticos abordados, el equipo de Norberto Acosta dará vuelta la serie (2 a 0 en contra) en los 90 minutos.

Solo uno se animó a presagiar otra dramática definición por penales, aquella de la cual en Central no quieren saber nada por los fantasmas aún vigentes, aunque exorcizados, en parte, tras la infartante definición de los cuartos de final frente a Talleres de Perico.

Los “fanas” del cuervo no se esconden en la adversidad y salieron a gritar a los cuatro vientos su optimismo. Y sin dudar aseguraron que aún creen en el conjunto del Cepillo. Y señalaron, mayoritariamente, dos denominadores comunes que influirán en la hipotética remontada: por un lado, los cambios ofensivos que planea introducir el entrenador, con las inclusiones de Miguel Puntano y Fabricio Reyes en el ataque, más el regreso de emblemas como Tomás Armella.

Y, por el otro, la injerencia de lo que suelen llamar “el jugador número 12”, y la olla a presión que será la bombonera azabache para empujar al equipo. Así lo creen los que coparán mañana la cancha y en especial Emanuel Ramos, quien atiende el local de merchandising del club. y dijo: “Tengo una llamita encendida y algo que interiormente me dice que vamos a clasificar a la final y que este año se nos va a dar. Mi abuelo me hizo de Central y me dijo que a lo largo de mi vida tendré más sufrimientos que otra cosa con esta camiseta. Tenía razón, pero no me arrepiento de estos colores”.

Los hinchas de Central Norte aún sueñan y no se dan por vencidos ni aún vencidos.



Hoy arranca la venta de entradas

Hoy, de 13 a 21, arranca en el club de barrio norte la venta de entradas para los hinchas cuervos, para la revancha de la semifinal de mañana entre Central Norte y Pellegrini. Los precios son los siguientes, solo para socios con la cuota al día: popular $100, damas, menores y jubilados $80; platea $150, menores y jubilados $130. El expendio de localidades continuará mañana, de 9 a 12. Azabaches y adoquineros se enfrentarán a las 17 con el arbitraje de Jerez Silcan.



Habilitaron la nueva tribuna

Finalmente y luego de una larga espera, la división Bomberos habilitó la nueva tribuna del estadio Dr. Luis Güemes, que está ubicada en la cabecera que da a las instalaciones del club y que tiene una capacidad para alrededor de mil personas.

Cabe recordar que dicha tribuna tenía prevista su habilitación en el transcurso de la primera ronda, pero recién llegó en esta recta final, en la que el equipo de Acosta se juega el futuro.