Ronaldo: “Espero que la batalla con Messi continúe”

Rara vez “blanquean” la rivalidad que se tienen. Tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi, siempre evitan referirse al otro como “la competencia”. Y la estrella cortó con esa postura y tras recibir su quinto Balón de Oro, deseó que “la batalla continúe” con el crack argentino, al que igualó precisamente en la cantidad de galardones.

Al ser preguntado sobre su rivalidad con el astro del Barcelona, Cristiano señaló esta vez que es “un elemento de motivación”.

“Espero que la batalla continúe. Las cosas pasan por una razón”, afirmó el jugador luso, que admitió que en sus inicios era impensable poder llegar a cinco balones de oro.

“Es un gran honor, no esperaba tener un Balón de Oro, así que cinco...”, reconoció.

Ronaldo recibió tres premios de mejor jugador este año. En enero, la FIFA le dio el premio The Best de 2016 y volvió a darle al portugués ese premio en octubre del año 2017, cambiando el tiempo de análisis. Y ayer se llevó el Balón de Oro de la revista, con el el voto de periodistas de todo el mundo.

Ronaldo no solo se refirió a Lionel Messi, sino también lo hizo con Neymar. Fue consultado al respecto por el exjugador del París Saint-Germain David Ginola en la cadena de televisión de LÉquipe, colaborador del France Football, que creó el trofeo en 1956.

“Tiene mucho talento, mucho potencial. Estoy seguro que en el futuro tendrá alguna oportunidad de ganar”, dijo con respecto al brasileño.

Además, Cristiano explicó que “soñaba” cuando era joven con conquistar algún día este galardón, “pero todos sabemos lo difícil que es”.

“Cuando gané uno, me dije que había que ir por el segundo”, explicó CR7, que antes de este año se había coronado en el Balón de Oro en 2008, 2013, 2014 y 2016.

Sobre sus planes de futuro cuando se retire, dijo que no se ve como entrenador, aunque todo “puede cambiar”.

El Balón de Oro se entrega desde 1956 y el primer gandor fue Stanley Matthews, futbolista inglés del Blackpool. A coninuación, los ganadores desde 1990:

1990 L. Matthäus (Inter)

1991 J. Papin (Olympique)

1992 M. Van Basten (Milan)

1993 R. Baggio (Juventus)

1994 H. Stoichkov (Barça)

1995 G. Weah (Milan)

1996 M. Sämmer (Borussia D)

1997 Ronaldo (Inter)

1998 Z. Zidane (Juventus)

1999 Rivaldo (Barcelona)

2000 Luis Figo (Real Madrid)

2001 M. Owen (Liverpool)

2002 Ronaldo (Real Madrid)

2003 P. Nedved (Juventus)

2004 A. Shevchenko (Milan)

2005 Ronaldinho (Barcelona)

2006 F. Cannavaro (R. Madrid)

2007 Kaká (Milan)

2008 C. Ronaldo (M. United)

2009 L. Messi (Barcelona)

2010 L. Messi (Barcelona)

2011 L. Messi (Barcelona)

2012 L. Messi (Barcelona)

2013 C. Ronaldo (R. Madrid)

2014 C. Ronaldo (R. Madrid)

2015 L. Messi (Barcelona)

2016 C. Ronaldo (R. Madrid)

2017 C. Ronaldo (R. Madrid