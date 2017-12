Mariana Fernández representa a Córdoba en un torneo nacional

Fue la primera vez que la atleta tartagalense Mariana Fernández, esposa del fisicoculturista Esteban Andreu y a su vez su entrenador, se presentaba para competir con otras experimentadas culturistas de diferentes provincias argentinas; los resultados para Mariana fueron excelentes ya que se quedó con la medalla de campeona en la categoría máster y obtuvo el segundo lugar entre las seniors. El torneo se realizó el pasado 25 de noviembre en la ciudad de Córdoba y su excelente performance le dio la posibilidad de representar a esa provincia mediterránea en el torneo nacional que se disputa mañana sábado 9 en la Capital Federal.

De esta manera Fernández y Andreu emularán a los multi campeones argentinos, pero reconocidos a nivel internacional, José Ponce y su esposa Romina Lameiro, quienes además los asesoran en todo lo referido al culturismo de alta competición. Esteban Andreu lleva 25 años en esa disciplina y de su gimnasio salieron prácticamente todos los atletas de la zona que se encuentran compitiendo a nivel provincial, nacional e internacional.

"Tenemos las mejores expectativas -explica Andreu, quien también se prepara para participar en ese mismo torneo en Buenos Aires- porque si hacemos podio, estaremos habilitados para participar del Mundial que se disputará el próximo año en septiembre. Se trata de torneos de máximo nivel, federados y organizados por la IFBB. El caso de Mariana es atípico porque si bien tiene un entrenamiento desde hace varios años, era la primera vez que se presentaba en público en una competencia".

El experimentado atleta y entrenador tartagalense precisó que "Mariana por ahora es la única mujer de Tartagal y del gimnasio que tiene este nivel de competición, pero hay otras chicas que son una gran promesa pero recién para el próximo año; tenemos otros chicos que anduvieron muy bien en diferentes torneos y como le digo a mi esposa y a los chicos del gimnasio, mientras en los diferentes torneos hagamos podio el objetivo está cumplido". Tanto Esteban Andreu como Mariana Fernández ya forman parte del Power Team, un equipo argentino de culturistas que dirigen José Ponce y su esposa Romina Lameiro, de quienes están recibiendo todo el asesoramiento porque los torneos son de un nivel muy elevado y requieren toda la dedicación pero el mayor conocimiento.

La escuela de culturismo

El profesor Esteban Andreu es en el norte de la provincia el responsable de que muchos chicos, jóvenes y seniors de la zona se hayan volcado a la disciplina. "Hace 25 años comencé a trabajar en el gimnasio del que salieron todos los que han tenido un desempeño destacado a lo largo de todos estos años. Jorge Denzel (participa de torneos internacionales), Matías Monteagudo (actual concejal de Tartagal) y prácticamente todos los que han hecho culturismo competitivo salieron de Mega Gym, al que llegaron siendo muy chicos y se apasionaron con esta disciplina", explicó el reconocido entrenador.

Andreu ganó el Pato que se disputa en Salta en la categoría máster en los años 2008 (también resultó campeón del over all), en 2013 (subcampeón del overall) y en el último torneo realizado en julio de este año obtuvo el primer lugar en su categoría máster de más de 90 kilogramos.

En el 2011 integró el seleccionado de Argentina que debía competir en el Mundial de Fisicoculturismo que se disputaba en Brasil, pero el equipo que iba del norte se vio impedido de viajar por el problema que se produjo en ese año por el tema de las cenizas volcánicas que dificultaron la salida de los vuelos que debían abordar.

Andreu, además de entrenar a su esposa Mariana, se prepara para competir este fin de semana en el mismo torneo nacional que se disputa en Buenos Aires. Es que para el matrimonio la vida de ambos pasa por esta esforzada disciplina que cada vez gana más adeptos y más nivel en el norte de la provincia. "Estamos íntegramente dedicados al culturismo, que es una disciplina onerosa y que solventamos nosotros mismos con nuestro trabajo como entrenadores y con un negocio afín a nuestra actividad deportiva. Es una decisión de vida que hemos tomado; no salimos de vacaciones ni distraemos recursos en nada que no sea el culturismo donde debemos costearnos los gastos de viajes, inscripciones, dietas, suplementos y todo lo que esto implica".

En femenino

Fiel a su condición de entrenador, el profesor Andreu explica que "dentro del culturismo femenino hay muchas variantes y opciones; bikini, body fitness y wellness donde entraría Mariana; en ese concepto se busca una buena definición de la masa muscular y una mujer que sea atlética pero femenina; que tenga cierto desarrollo muscular en el tren inferior (glúteos, femorales, cuadriceps, pantorrillas y abdominales), más que en el tren superior donde presenta una tonicidad agradable en brazos y espaldas pero dejando de la do esa masculinización".