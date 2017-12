Secuestraron cuatro motos de alta gama robadas en Buenos Aries

De acuerdo a lo informado por personal policial, la Brigada de Investigaciones tomó conocimiento de la presencia durante la semana anterior, de un camión que habría estado transportando motos que fueron robadas en la provincia de Buenos Aires y vendidas en nuestra ciudad.

La investigación derivó en el allanamiento de tres domicilios en el Barrio 25 de Mayo durante la tarde del jueves, de donde fueron secuestradas cuatro motos, las que no contaban con los papeles correspondientes y se pudo comprobar que procedían desde Buenos Aires. Aún no está muy clara la forma de venta de los rodados, pero podrían haberse ofrecido por internet. Algunas versiones hacen referencia que la compra se realizó en la provincia de procedencia de las motos y luego se contrató un camión para que sean trasladas hasta la ciudad de Gernal Güemes. Otras, en cambio, afirman que el camión trajo las motos robadas y con la colaboración de un cómplice fueron ofrecidas por medio de grupos de las redes sociales de WhatsApp y por Facebook: “Todo está en etapa de investigación, no sabemos nada sobre el camión ni sobre su conductor, solo hay tres personas detenidas que permanecerán alojadas en esta dependencia hasta el próximo lunes, cuando deban prestar declaración en la Fiscalía de Güemes, las investigaciones van a continuar, es poco probable que se trate de una compra de buena fe, todo apunta a una asociación ilícita que debemos comprobar”, explicó el Oficial Facundo Morales.

Por el nivel de vida de los detenidos, se los denominó la banda de Los Chetitos, aunque podría no tratarse de una banda. Las motos secuestradas habrían sido adquiridas a un precio que sería equivalente a solo un 20% de su valor real en el mercado. La presencia de autoridades del Servicio Penitenciario en la Comisaría 11, lugar donde también tiene su asiento la Brigada de Investigaciones Nº 7 a cargo del comisario Sergio Villanueva, sería un indicativo de que uno de los detenidos pertenecería a esa fuerza de seguridad.