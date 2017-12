Centurión: "Hay alguien en Boca que tiene la conciencia sucia"

El delantero Ricardo Centurión, actualmente en Genoa de Italia, afirmó este viernes que "hay uno en Boca que tiene su conciencia sucia" luego de que el presidente "xeneize", Daniel Angelici, descartara su vuelta por el mal comportamiento fuera de la cancha. "Parece que hay uno que tiene su conciencia sucia y me menciona seguido, pero bueno Boca es más grande que todos. Agradecido eternamente a Guillermo (Barros Schelotto), de corazón, el único que me conoce bien", escribió en su cuenta de Twitter.

Angelici aclaró que "Boca no va a hacer una inversión por un jugador que ya estuvo. Somos agradecidos por lo que hizo dentro de la cancha pero no estamos contentos con lo que hizo fuera de la cancha". Centurión le contestó de inmediato a través de las redes sociales y reavivó la polémica que estalló en julio pasado cuando el jugador se despidió de Boca con una dura carta contra Angelici, al que calificó como "poco serio".

Por entonces, el futbolista se había vuelto de Italia -luego de someterse a la revisión médica para ingresar a Genoa- con la promesa de renovar con Boca pero días antes de sellar el acuerdo protagonizó un nuevo incidente nocturno que motivó un replanteo por parte de la dirigencia boquense.

Angelici le pidió al representante del jugador guardarse el derecho de rescindir unilateralmente el contrato en caso de un nuevo acto de indisciplina, lo que fue tomado como una falta de respeto por parte del futbolista.

En su mensaje de hoy, Centurión aseguró que "no es verdad nada de lo que se dice" en relación a su regreso a Boca y que permanece "muy feliz" en el club italiano.