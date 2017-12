Simeone: "Mi momento de dirigir a Argentina es más adelante"

El argentino Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid español, opinó que hoy se siente "más entrenador que seleccionador", por lo que cree que su momento para "dirigir a Argentina es más adelante".

"A la Selección no tiene que dirigirla el mejor del momento, sino el que mejor conozca a los jugadores. Nadie me llamó. Todavía soy más entrenador que seleccionador. Creo que mi momento de dirigir a Argentina es más adelante", señaló Simeone en declaraciones a TyC Sports y Fox en Madrid.

"Hoy me siento más entrenador que seleccionador. Para llegar a la Selección Argentina hay que estar preparado", agregó el 'Cholo'.

El ex mediocampista del seleccionado argentino, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, aseguró que "duele que a la Selección la critiquen los ex jugadores porque ellos saben cuánto cuesta ganar" y consideró que "éstos jugadores sienten la Selección como ninguno".

Simeone, de 47 años y DT del Atlético desde 2011, confió que se siente bien como entrenador del 'Aleti'. Ex técnico de Racing, River, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y Catania de Italia admitió que "el tiempo que estuve en Estudiantes fue muy importante para aprender. Era súper ofensivo. El segundo paso por River, en el que me fue mal, y Catania me hicieron mejor entrenador".

Consultado por algunos colegas y compatriotas, Simeone afirmó que "Guillermo (Barros Schelotto), (Marcelo) Gallardo y (Jorge) Almirón son técnicos muy interesantes que están haciendo las cosas muy bien".

El 'Cholo' opinó que "hay futbolistas argentinos que no se acostumbran a jugar en Europa" pero que "Ángel Correa va camino a ser un crack". Además, el DT del equipo madrileño admidió que su club espera la llegada del delantero Lautaro Martínez, de Racing.

"No me confirmaron lo de Lautaro Martínez, pero esperemos que se dé. Tenemos muchas expectativas en él, ojalá venga”, subrayó Simeone.

Atlético de Madrid marcha tercero en la Liga de fútbol de España con 30 puntos, a seis del líder Barcelona (de Lionel Messi) y a una unidad del Valencia.