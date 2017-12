La hora de la verdad: Central Norte y Pellegrini le dan vida a un desquite "picante"

Llegó la hora de la verdad para Central Norte y para Pellegrini. Para el cuervo, por la obligación mayúscula de buscar el ascenso tras 4 frustraciones acumuladas en instancias finales, exigencia que le demanda su peso, su historia y su gente. Y para los de Villa Cristina porque está a horas de jugar el partido más importante de su historia, el que le dará la chance de quedar en la memoria del pueblo adoquinero por siempre, si es que concreta la clasificación a la final por el ascenso.

No será una revancha más este desquite de la semifinal que se jugará esta tarde, a las 17, en un Dr. Luis Güemes que lucirá repleto de hinchas azabaches, ya que solo el color negro teñirá la fiesta en las tribunas. Porque para ambos significará un antes, un después y un trazado de sus futuros deportivos.

Tras el 2-0 a favor de peye en la ida en el Gigante del Norte, el que el azulgrana jugó con autoridad y ganó con amplios merecimientos, Central está obligado a ganar por tres goles de diferencia en su cancha para meterse derecho a la final, y con la “mochila” de la ansiedad de su parcialidad trasladada en el campo. El austero y pujante adoquinero, por su parte, intentará aprovechar la histeria colectiva apelando a las mismas armas, sabiendo que hasta perdiendo por un gol de diferencia será finalista.

En diálogo conEl Tribuno, ambos entrenadores “calentaron” la previa de una revancha picante que presentará un clima de final. Norberto Acosta dijo tener “mucha fe. No le quitamos méritos a Pellegrini, pero lo que nos pasó fue un mal partido. Fuimos responsables de la derrota pero ya pasó, estamos corrigiendo y hablándonos desde el lunes. Queremos que ya sean las 5 de la tarde para revertir la imagen y el resultado, porque sabemos que no es tan así, no hay 2 goles de diferencia entre uno y otro. La gente jugará a favor, hay que hacer un gol de entrada. Dependerá de nosotros cómo asimilamos el empuje del hincha”. Por su parte, el estratega de Pellegrini, Federico Acuña, advirtió: “Si en 20 minutos no les salen las cosas, el aliento de la gente de Central se les volverá en contra. Ellos tratarán de llevarnos por delante, pero este plantel sabe cómo jugar y tiene un hambre de gloria bárbaro”.

Un partido de alto riesgo

El pleito revancha de esta tarde entre Central Norte y Pellegrini será un enorme y real desafío para las fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta que se tratará de un encuentro de riesgo donde las posibles situaciones a evitar están, en parte, supeditadas al resultado del encuentro y al hipotético disconformismo de los hinchas locales en caso de producirse un resultado negativo para el cuervo. La Policía afectará a 355 efectivos policiales que custodiarán antes, durante y después del encuentro en áreas “operativas e investigativas. El dispositivo estará a cargo del comisario inspector Miguel Ceballos. Habrá dos filtros de ingreso: uno a 100 metros del acceso principal para el control de entrada y otro para la requisa y aplicación del Sistema Biométrico, y el operativo Tribuna Segura. No podrán ingresar elementos de percusión, banderas, papelitos ni pirotecnia.

Cabe recordar que la división Bomberos habilitó también la nueva cabecera que da a las instalaciones del club.





Las entradas

Los hinchas de Central invadieron desde ayer las boleterías de la entidad de barrio norte y ni el caluroso y plomizo feriado detuvieron la movida. Las localidades para los socios continuarán vendiéndose hoy en las instalaciones del club, de 9 a 12 (la oficina de socios también estará abierta en esa franja horaria), y los prescios son los siguientes:

Populares $ 100

Damas y menores $ 80

Platea $ 150

Damas y menores $ 130

Seguro $ 50

Los socios deben presentar recibo de pago, sin excepción, en las boleterías.



las formaciones

C. NORTE PELLEGRINI

M Maino G. Pérez

M. Ruddler F. Guanca

F. Turus F. Girón

L. Formaggioni C. Gutiérrez

T. Armella A. Rivera

E. Vargas M. Vilca

F. Galarza A. Ramadán

M. Ceballos L. Ramos

F. Rojas L. Silveira

M. Puntano P. De Pauli

F. Reyes M. Mompó

DT: N. Acosta DT: F. Acuña

Estadio:“Dr. Luis Güemes”

Árbitro:Maximiliano Silcan Jerez (Valle Viejo)

Hora de inicio:17