Primera charla con Angel Bernuncio

Aún queda por digerir el mal trago que significo la eliminación de no clasificar entre los cuatro primeros en la zona 4 del Federal A y sobre todo la partida de el extécnico Víctor Nazareno Godoy, por lo que la dirigencia antoniana enfocó la tarea en empezar a sondear el arribo de un entrenador para que dirija al equipo durante la disputa de la Copa Argentina y la reválida, el próximo año. Y el primer contacto que mantuvo ayer, el presidente de Juventud, José “Pepe” Muratore, fue con Angel Bernuncio, exjugador de la institución que integró aquel equipo que enfrentó a Chacarita Juniors, en una final por el ascenso a Primera División y que supo conducir al equipo en la B Nacional, en la temporada 2002-2003.

“Hablamos con Bernuncio y el quiere venir. Fue la primera charla que tuvimos . Está muy al tanto de lo que pasa en Juventud y me parece algo viable. Tenemos que seguir conversando. Lo conozco desde que estuvo como jugador en el club. Y uno tiene que pensar, analizar, de que Juventud es un club grande. Debemos sentar una base de trabajo con el fin de que consigamos fortalecer un grupo que responda en forma acertada desde el campo de juego”, le dijo a El Tribuno, Pepe Muratore con respecto a la idea de buscar el reemplazante del renunciante Godoy.

El dirigente santo adelantó que ahora se reunirá con Angel Bernuncio, el próximo jueves en Buenos Aires. “Viajaré para tomar parte de una nueva reunión en el Consejo Federal y seguiremos viendo todos los pormenores en lo que hace a una posible contratación. Todavía no hay nada definido, puesto que la alternativa también se puso de manifiesto en conseguir el servicio de algún técnico del medio o de alguna provincia vecina”. señaló.

Por lo pronto, Muratore, aclaró que “Luis Víctor Flores, el entrenador de las inferiores, solo fue designado como técnico interino del plantel que compite en el Federal A, tras la renuncia de Víctor Godoy y para el partido de mañana con Crucero del Norte. Luego, el lunes, los jugadores se irán de licencia. La fecha de regreso ya lo estamos definiendo. Pienso que será en las primeros días de enero, del año venidero”.

En lo que respecta a los rumores sobre la propuesta de algunos jugadores que tendrían para continuar sus carreras en otros clubes, de categoría superior, Muratore, respondió: “Gonzalo Menéndez, antes del viaje a Chaco, me dijo que se va a quedar. Lo mismo que el defensor Adrián Reta. Y aquellos que tengan intención de irse nos sentaremos a acordar la rescisión de sus contratos”.

Del reclamo económico del plantel, el titular antoniano, dio a entender, que para “el martes o miércoles trataremos de entregarle una parte de dinero a los jugadores. Lo de Diego Pave se produjo un error conceptual, pero es una muy buena persona”.