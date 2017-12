Carlos Zannini ya está en Comodoro Py y será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Carlos Zannini fue trasladado desde Río Gallegos en el vuelo AR 1883 de Aerolíneas Argentinas, que partió minutos después de las 3 de la madrugada y aterrizó a las 5.52 en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.

Esposado, con casco y chaleco antibalas, el ex funcionario kirchnerista bajó del avión pasadas las 6 y caminó hasta la terminal escoltado por efectivos de la Policía Federal. Luego abordó un auto particular y acompañado por camionetas y motos de la fuerza se dirigió a los tribunales de Comodoro Py 2002 para formalizar el ingreso al Servicio Penitenciario Federal. “Estamos haciendo trámites de rutina y seguramente va a ser trasladado a Ezeiza”, aseguró su abogado, Mariano Fragueiro. Adelantó que la próxima semana apelará el procesamiento del ex asesor de Cristina Fernández de Kirchner.

El ex secretario de Legal y Técnica durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue detenido el jueves por la madrugada en la casa de su suegra, en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de entendimiento con Irán.

Durante la madrugada del viernes fue trasladado desde allí hacia el aeropuerto de Río Gallegos. Para ese procedimiento se montó un fuerte operativo de seguridad, y aunque Zannini fue rodeado por policías no se pudieron evitar los insultos de algunos vecinos.

En el aeropuerto internacional de Río Gallegos el clima fue más ameno para el ex hombre de confianza del kirchnerismo, ya que militantes de La Cámpora y funcionarios del gobierno provincial se hicieron presentes con cánticos y banderas para apoylarlo, aunque no pudieron verlo.