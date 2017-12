Falta de agua: desinversión y padecimiento de 20 mil vecinos

Desidia, falta de control y menosprecio por las necesidades básicas de los vecinos. Es lo que pasó entre el miércoles y este viernes: durante todo el día 20 mil habitantes padecieron la falta de agua en esta ciudad. Fueron cortes no programados por la rotura de un caño de la colectora principal de aquella promocionada obra que solucionaría todos los problemas del suministro del vital elemento para esta ciudad.

Aparentemente se había invertido hace cuatro años atrás por esta gran obra, cuya matriz principal tiene una extensión de varios kilómetros desde el lecho del río Rosario hasta la zona de cisternas, alrededor de 4 millones 200 mil pesos.

Pero de repente las filtraciones comenzaron a emanar a borbotones desde principios del año pasado. Sobre la calle Hipólito Yrigoyen, cruzando todo el barrio Balbín.

Afanosamente operarios de Aguas del Norte pasaron meses cavando trincheras y trincheras para dar con las pérdidas de agua, dejando, de paso, la calle destruida. Nadie controló nunca estos remiendos sobre una obra de envergadura inaugurada y puesta en la cartelera política de cuanto político pasó por Rosario de Lerma en estos años. Las trincheras volvieron a aparecer. Excavaciones aquí y allá. Agua que corre por las calles desperdiciada y los vecinos sin una gota en sus casas.

El 0800 de Aguas del Norte informaba, displicentemente este jueves, que no era necesario el envío de camiones cisterna porque el "lapsus de obra" estaba por remediarse. Otros comunicados oficiales daban cuenta que el agua había vuelto. Ni uno ni lo otro.

Diez horas sin agua el miércoles y este jueves durante todo el día, para recién reanudar el servicio precario en la madrugada del viernes. 20 horas sin agua, sin avisarles a los vecinos antes para prevenir el horror que se vive sin agua.

"Deberían las autoridades sancionar a esta empresa. Todos los años la misma historia, y no surge el gobernante capaz de dar respuestas serias a los vecinos. A mí me multaron por derrochar agua porque regaba mis plantas, y a ellos, ¿quién los multará?, ¿cuánto me van a pagar por el daño que me hacen quitándome el servicio? Es un atropello esta situación", expresó doña Paula, vecina de El Tránsito, otro de los barrios afectados por la falta de agua.

Roberto, vecino del barrio Balbín, mientras observaba la rotura de pavimento frente a su casa, opinó: "Somos todos unos idiotas, nos toman el pelo, pagamos para vivir mal. ¿Qué hace el ente regulador que no nos defiende?".

Un corte "inesperado"

Según Aguas del Norte, la ruptura de un viejo caño sobre calle Yrigoyen provocó el corte "inesperado". Y mientras se realizaba el trabajo en el corte, numerosos vecinos observaron que el caño en cuestión es de un material obsoleto, es decir que no corresponde a la obra desarrollada con caños camisa, cuyo interior es de PVC y revestido con acero.

Para colmo se informó a boca de jarro que se habían cambiado 300 metros de este tramo, necesario para el normal funcionamiento del servicio en la ciudad. Quedó a la vista que nunca se cambió y así todo termina siendo un combo de estafa y burla a los vecinos.

Se suponía que este tramo estaba completo y sin fisuras.

La política del parche

El Tribuno intentó afanosamente comunicarse con el jefe del área Valle de Lerma de Aguas del Norte, pero fue imposible el contacto. Se realizaron tres excavaciones de gran dimensión en tres cuadras de la calle Hipólito Yrigoyen. Estas roturas de pavimento suelen quedar por mucho tiempo abiertas, con señalizaciones endebles que ya causaron muchos accidentes y uno que otro fatal. Es decir que esta costumbre del parche sistemático a los problemas de base resulta inocultable a los ojos cansados de los vecinos de Rosario de Lerma, quienes se manifestaron cansados de las mentiras de los políticos de turno. De hecho, con este último corte se vio que los viejos caños de hormigón nunca se cambiaron aunque dijeron que lo habían hecho. Ahora con los baches y las filtraciones de agua, las calles de este sector de la ciudad son intran sitables.