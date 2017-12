Suman nueve exfuncionarios kirchneristas detenidos por la Justicia

Con las detenciones de ayer en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, ya son nueve los exfuncionarios kirchneristas detenidos. La lista la integran: Carlos Zannini, Héctor Timerman, Luis D’Elía, Ricardo Jaime, José López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Amado Boudou y César Milani.

Ninguno de ellos tiene condena -excepto Jaime- y están detenidos porque los jueces entendieron que en libertad podían entorpecer la causa. Jaime tiene tres condenas -tragedia de Once, dádivas e intento de robar prueba en un allanamiento-, pero no está encarcelado por esos expedientes, sino por otros en los que todavía no fue juzgado.

Todos están detenidos en las cárceles de Ezeiza o Marcos Paz, excepto Timerman, que cumple prisión domiciliaria. La mitad por decisión del mismo juez federal: Claudio Bonadio.

Ese magistrado también ordenó ayer la detención de la ex presidente Cristina Kirchner y para concretarla le solicitó al Senado su desafuero.

Hay dos exfuncionarios que tienen condenas pero no están presos. La exministra de Economía Felisa Miceli tiene una condena firme a tres años de prisión por la bolsa con dinero hallada en el baño de su despacho. Pero la pena es en suspenso. En el juicio oral, la exfuncionaria había recibido una condena de cuatro años que implicaba la detención, pero luego la Cámara Federal de Casación Penal la revocó y se dictó una nueva que fue rebajada.

Por otra parte, el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi fue condenado a ocho años de prisión por la tragedia de Once; pero se encuentra en libertad porque la condena está en revisión por parte de Casación, que debe resolver si la confirma.

La Cámara comenzó ayer las audiencias para escuchar los argumentos de las partes y tomará una decisión el año que viene. Se prevé que sea antes del 22 de febrero, cuando se cumplirán seis años de la tragedia que provocó la muerte de 52 personas.

También empresarios

El listado de detenidos se amplía con personas que están en prisión en las mismas causas que los ex funcionarios, o vinculados a hechos del kirchnerismo. Ellos son: Lázaro Báez, Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Víctor Manzanares, Milagro Sala -quien el jueves fue absuelta en su segundo juicio oral-, Manuel Vázquez, José María Núñez Carmona, Claudio Minicelli (cuñado de De Vido) y los sindicalistas Omar “Caballo” Suárez y Juan Pablo “Pata” Medina.

Mauricio Macri cumplirá dos años en la presidencia, apenas tres días después de que el juez Claudio Bonadío ordenara la detención de varias figuras relacionadas con el gobierno kirchnerista.

Así, hasta ahora y desde la asunción presidencial, 20 exfuncionarios y personajes vinculados a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner terminaron tras las rejas. El cálculo es fácil: durante el gobierno de Macri se detuvo casi un K por mes.

La primera en ingresar a este “club de los detenidos kirchneristas” fue Milagro Sala, quien quedó tras las rejas en enero del 2016, en un acto repleto de irregularidades que despertó la reprobación de organizaciones internacionales. Esta semana, la Corte Suprema ordenó que se le dicte un arresto domiciliario.

Abril de 2016, mientras tanto, fue movido con la caída del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el empresario Lázaro Báez, su contador Antonio Pérez Gadín y su abogado, Jorge Chueco. En agosto, fue detenido el ex secretario de Obras Públicas, José López. Los meses subsiguientes las aguas se calmaron para volver a bullir en septiembre con la caída del sindicalista de los empleados marítimos Omar “Caballo” Suárez, último preso del 2016.

La lista se siguió engrosando durante el año que finaliza.