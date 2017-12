Marcelo Gallardo: “Fuimos justos ganadores”

Marcelo Gallardo, entrenador de River, admitió anoche que haber conseguido el bicampeonato de la Copa Argentina con el 2-1 frente a Atlético Tucumán significó “una alegría y un alivio”, tras la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores y la derrota en el Superclásico frente a Boca.

“No iba a ser fácil cerrar el año con esta alegría después de lo que vivimos en el último tiempo, así que es un alivio. Fuimos justos ganadores y pudimos darnos esta alegría, este alivio, para el fin de año”, sostuvo.

En declaraciones a la televisación oficial, el Muñeco se mostró reflexivo sobre el cierre de temporada del millonario, que entregó el séptimo título para su gestión de apenas tres años y medio (Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa 2016, Copa Argentina 2016/17).

“No iba a ser fácil por un montón de cosas que pasaron, pero no había que pararse, había que seguir. Nos propusimos objetivos muy marcados, muy altos, y a veces te da y a veces no te da. Jugamos dos Copas en el año, nos quedamos en semis en una y la otra la ganamos hoy (ayer), así que no es tan malo”, analizó.

Sobre el desarrollo del partido, Gallardo explicó que en el entretiempo le pidió a sus jugadores “volver a las bases” de la planificación inicial, pese al empate rápido de Atlético Tucumán.

“Habíamos arrancado bien el partido, movíamos bien la pelota con precisión, hacemos el gol y no lo pudimos disfrutar porque enseguida nos empataron, y ahí sentimos el hecho de tener que volver a remar. En el entretiempo volvimos a las bases, logramos el gol, y no sufrimos hasta el final, cuando nos tiraron muchos centros”, concluyó.

Además valoró el compañerismo entre sus jugadores. “Quiero remarcar el compañerismo de los chicos para con Camilo y el Chino Martínez Quarta, que vivieron momentos difíciles y sumaron. Se mostraron enteros. Bienvenido que nosotros le obsequiemos el título a ellos”.

Gallardo dijo en rueda de prensa anoche que “no es fácil ganar en estas instancias” y refirió que “era importante ganar, para prepararse con una sonrisa para el año que se viene”.

“Somos privilegiados de tener la chance de jugar una final”, señaló el entrenador, la segunda consecutiva y ganada en la Copa Argentina.

Gallardo manifestó que “hoy (ayer) tocó esta alegría pero la realidad del campeonato hace que se focalice todo un poco más en eso”.

El Muñeco resaltó la tarea de River en esta copa: “Pasamos todas las fases ganando los partidos, sin ir a penales, lo que demuestra la seriedad que le dimos a este certamen”.

Por último, el Muñeco destacó que “este equipo supo afrontar partidos decisivos, a veces se ganaron y otras no”, tras la consagración ayer en Mendoza de la Copa Argentina 2017.