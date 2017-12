Luis Flores: “Hace tiempo que vengo buscando una oportunidad”

En el banco de suplentes de Juventud Antoniana en el estadio Padre Martearena, en forma interina, esta tarde frente a Crucero del Norte en la fecha final de la etapa clasificatoria del Federal A estará sentado dirigiendo al equipo como DT Luis Víctor Flores en reemplazo de Víctor Godoy, quien luego de la derrota frente a Chaco For Ever decidió renunciar.

Y El Tribuno habló con Flores, entrenador de la primera local del club de la Lerma, ante la oportunidad que se le presenta para conducir al plantel de primera. “Para mí es un orgullo dirigir Juventud. Es una alegría tremenda porque aparte soy hincha de Juventud. Hice toda mi carrera deportiva en este club”, declaró Flores, quien también jugó en el santo.

Se le preguntó a Flores si el momento es justo para hacerse cargo de este plantel que quedó afuera de toda conversación para clasificar entre los cuatro primeros. “Si yo creo que tengo la experiencia de haber dirigido los torneos, de haber estado en la primera local y de estar permanentemente viendo fútbol. Se me dio la oportunidad y hay aprovecharla al máximo. Hay que tratar de trabajar en estos pocos días que tengo con el plantel y de plasmar un poco la idea”, explicó el entrenador salteño

Flores confió que en el primer contacto con los jugadores, los encontró con un bajón: “Si bien es cierto que está dolido por la derrota frente a Chaco For Ever, pero con muchas ganas de superarse y de tener la revancha. Ya tuve una charla con ellos y les dije que lo lindo del fútbol es que hay revancha. Y lo más lindo sería despedir el año con un triunfo”.

De la charla que mantuvo con algunos referentes sacó estás conclusiones: “Hablé muy poco con al Betito Acosta, con Charlie Medina, Ibáñez (Gustavo). Les pedí a ellos la colaboración y mucha actitud para enfrentar este partido que nos queda. Y bueno, después de ahí veremos. El plantel busca estar entero, tiene muchas ganas de superarse, de salir a buscar un triunfo y despedir el año de la mejor manera”.

Cuántos técnicos pasaron por Juventud, tanto cuando estuvo jugando en la B Nacional, el ex Argentino A y el Federal A y siempre lo mismo, por lo que se le comentó si estaba en condiciones de continuar como técnico después del domingo. “Yo creo que ya me encuentro en condiciones. No es por jactarme de nada, pero hace tiempo que vengo buscando una oportunidad. Yo nunca dije nada y siempre me mantuve en silencio. Dije que algún día iba a llegar y ahora me llegó. Y Dios dirá luego, quién sabe, si puedo seguir o no. Te digo, tengo muchas ganas de dirigir a Juventud Antoniana. Pero eso ya no depende de mi. Yo lo quiero mucho a este club. Lo llevo adentro del corazón y siempre voy a estar a disposición de la institución”, señaló

Llegó el tema para hablar de la escasa inclinación de los clubes salteños para promover valores. “Mirá, casualmente soy esa persona de darle una oportunidad a los chicos y que traten de tener esa posibilidad para mostrarse. Decir que acá estoy y tengo mis condiciones y que se los vea. Hoy me doy con la sorpresa de que algunos que pensaba que los tenía en mente no están. Ojalá que los chicos que dispongamos el domingo puedan demostrar que están a la altura para que se los siga teniendo en cuenta”, concluyó.



JUVENTUD CRUCERO

D. Pave M. Argüello

A. Bellone D. Pérez Centurión

C. Ramadán R. Tucker

J. Lovato R. Zamponi

C. More S. Diana

M. Gómez E. Bruno

J. Iturrieta F. Cabrera

R. Gómez L. Oviedo

C. Acosta G. Sotelo

G. Ibáñez L. Marinucci

G. Balvorín R. Cardozo

DT: L. Flores DT: H. Rivoira

Estadio: Padre Martearena

Arbitro:Guillermo González

Hora de inicio: 18