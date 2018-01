Sergio Martín: “A la FAB no le pidieron dinero, apoyo, ni participación activa”

La campana de Sergio Martín, el presidente de la Federación Argentina de Béisbol, es la que faltaba. Es que días atrás hubo un cruce entre la nueva Liga nacional de la disciplina y la FAB, tras conocerse un documento, donde la LAB rechaza la invitación de disputar un torneo internacional y acusa que no hay apoyo del Estado ni empresas, mientras que algunas personas ligadas a esta nueva institución expresaron su malestar por “la falta de apoyo de la Federación”.

En ese momento, Martín se encontraba fuera del país y recién cuando volvió pudo contactarse con este matutino donde dejó en claro que “a la FAB jamás le pidieron dinero, apoyo ni participación activa”, en este nuevo torneo que se disputó en Salta y Córdoba.



“El béisbol mundial se maneja con las federaciones nacionales, como por ejemplo el clásico mundial y el profesionalismo se nutre con federaciones, trabajan en conjunto”, expresó respecto al paso que busca la Liga Argentina, sobre la profesionalización del béisbol.

“Ellos (la LAB) pretenden usar los beneficios de los jugadores y es lamentable que un miembro de la Federación, como Federico Tanco, que hoy preside esa institución permita que se digan estas cosas”.

“A él, la Secretaría le mantuvo su beca. No está bien lo que algunas personas dijeron y no es justo para el deporte nacional ni el béisbol. si no pueden cumplir (con la invitación a la Serie Latinoamericana), no pueden echar culpas.

Sobre la no participación de la Liga Metropolitana en esta primera edición, Martín reconoció que los dirigentes de la LAB “hicieron saber que la Metro no tenía lugar, porque los costos de Salta y Córdoba era suficiente”.

“En una reunión mantenida con ellos, cuando se presentó el proyecto, María José Majul cuestionó que pudieran trabajar los clubes y no seleccionados, la posibilidad de cfrecer. A partir de esto, muchos de los consejeros me pidieron que diera un paso al costado en esta organización. “No participé en la reunión con la gente de la Serie Latinoamericana, pese a que quería que el proyecto funcionase”.

“Las ligas o clubes prefirieron hacer un trabajo independiente y muchos jugadores de la Selección nos hicieron saber de que ellos (en la LAB), pidieron dinero para solventar los viajes de Salta a Córdoba”.

Martín volvió a recalcar que “La Federación Argentina en ningún momento se le solicitó dinero, apoyo, ni participacion activa. Por el contrario, trabajaron detrás de la Liga Metropolitana y la Federacion con el objetivo de hacer una liga paralela”.

“En sus comentarios dicen que Argentina hoy tiene beneficios, pero esos beneficios se lograron gracias a la Federación. Hicimos un trabajo impecable el desarrollo del deporte. No les pedimos dinero a los jugadoresm, por el contrario, no nos quedamos con dinero de nadie. Tampoco objetamos que un miembro de la FAB sea también miembro de esa liga, como Javier Macció”. Más claro, imposible.