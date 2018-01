Rivero: “Primavera ya no es un equipo de barrio, esto es un club”

En su primera experiencia como técnico, el exarquero hizo historia en el gallito; armó un plantel desde cero y en su primera participación en la Liga Salteña llevó a su equipo al Federal C. El Cuchi, como se lo conoce en el ambiente del fútbol, no se conforma con lo que logró hasta ahora y sueña con más.

¿Qué te incentivó a ser el técnico de Villa Primavera?

Ya venía dirigiendo en La Loma hace cinco años y quería la oportunidad de dirigir en la Liga a algún club, estuve en San Martín tres veces y no se me dio, aducían que no tenía experiencia, pero si no dirigís ningún equipo nunca la vas a tener. La última vez tenía todo arreglado y a último momento me limpiaron. Entonces quedé con las ganas. Ahí fue justo cuando volvía de entrenar en La Loma y me habló Chacho (Lasquera), me dijo: “Entramos a la Liga Salteña y quiero que seas el técnico”. Automáticamente le dije que sí, ahí fue mi primera experiencia en el anual.

Te dieron total libertad para armar el plantel...

Sí, tuve todo el apoyo para que haga y deshaga las cosas a mi gusto, aparte no tenía mucho tiempo porque el Anual comenzaba en dos semanas. Me las vi en figurillas para armar el plantel. Los muchachos llegaron solos, gracias a que jugué hasta los 38 años, conocía a la mayoría, se enteraron que iba a ser el técnico y comenzaron a llegar mensajes y llamados para venir.

Armaste un plantel con experiencia y juventud...

Primavera tiene bueno jugadores, siempre fue un barrio futbolero, había muchos chicos, una base del campeonato de los barrios. Quedaron ocho chicos y más los que llegaron, armé el plantel. Hay varios jugadores jóvenes, como Morales, Lucas Rodríguez, Cazón y Cariaga, incluso el arquero Cristóbal, que vino de Juventud. Lo probé y pregunté la edad (18 años), tiene buena altura y unas condiciones bárbaras, no sé por qué lo dejaron libre. Fui arquero, apenas lo vi lo mandé a hacer el pase.

¿Con qué Primavera se va encontrar la gente?

Me gusta el juego ofensivo, atacar y jugar, no cuidarme tanto. Un buen trato de pelota, tener carrileros rápidos y en el medio un volante de recuperación, un enganche, que utilizan casi la mayoría de los equipos, y dos delanteros.

Lograste algo histórico en el club...

Cuando agarramos creían que solo veníamos a participar y la dirigencia nos decía que hagamos un buen papel. Cuando me hicieron la primera nota me preguntaron para que está Primavera y dije: “Estamos para clasificar y salir campeones”. Por ahí me tildaron de loco porque era el primer año, había que pagar derecho de piso y los jugadores tenían que asentarse, pero veía que con el plantel que había formado estábamos para pelear, y así se dio hasta el último partido. No se nos dio, pero la segunda plaza al Federal C no la dejamos escapar. Hicimos una buena campaña y estuvimos muy cerca de lograr el campeonato.

¿Se podría decir que sos un ídolo en el barrio?

La gente está contenta con el laburo que venimos haciendo, yo tenia mucha confianza, lo hablaba con mi familia y los muchachos, siempre les dije que íbamos dar pelea porque tenemos plantel. Les tuve que hacer entender y me costó mucho cambiarles la mentalidad a los jugadores. Les repetía que Primavera ya no es un equipo de barrio, esto es un club.

Algunos muchachos son del barrio, la gente los conocía y eran figuras, pero esto es diferente, querían jugar sí o sí, sin ir a entrenar, y les hice entender que no es así. El que iba a entrenar jugaba y el que no, no. La gente de a poco fue entendiendo eso, hasta que se terminaron copando todos y ahora con la locura de clasificar al Federal C, mucho más.

¿Te llegaron algunos insultos de la tribuna por tu metodología de trabajo?

Por ahí sí, había gente que no le gustaba que no jueguen sus ídolos, pero tenia que hacerle entender que jugaría el que mejor estaba. Amigos somos afuera, en la cancha no, si tenía que sacarlos no tenía problema. Tal es así que mi hermano (Pedro) quedaba al arco y cuando tuve que sacarlo lo hice; a Lucho Jurado, quien también es ídolo, lo saqué, y Damián Bensi también hizo banca, así pasó con varios. Me comí unas buenas puteadas pero cuando las cosas salen bien se olvida todo.

Sos una persona que le gusta mucho el respeto...

Sí, el respeto ante todo, eso tratamos de hacerles entender. En el norte tiene que cambiar bastante eso porque veo que hay mucha confianza entre técnicos y jugadores. No soy partidario de eso. Tampoco hay que tener favores con nadie, si sos muy amiguero, conmigo no va, trato de ser lo más correcto posible.

Miramos que sean buenas personas. No me sirve que sea buen jugador y mala persona. Primero tenemos que armar el grupo.