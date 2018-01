 Inteligencia argentina, otra vez en la mira

El procesamiento del empleado informático Diego Lagomarsino es un primer paso de la investigación por el homicidio del fiscal Alberto Nisman y la Fiscalía aguarda ahora una serie de informes pendientes que podrían ser clave para la causa.

En ese sentido, Estados Unidos ya dio respuesta a un pedido de colaboración sobre los correos electrónicos de la víctima y se recibió un adelanto de la pericia sobre una “explosión de llamados” que se registró ese 18 de enero de 2015 entre integrantes de la inteligencia argentina.

La identidad del autor o los supuestos autores materiales el homicidio de Nisman por ahora es un enigma y solo se cuenta con la responsabilidad de Lagomarsino, por su participación necesaria tras haber llevado al departamento del fiscal el arma utilizada en el crimen.

En las últimas semanas, Estados Unidos dio luz verde a un pedido de informes que hizo el fiscal Eduardo Taiano sobre la información contenida en dos correos electrónicos utilizados por Nisman.

Uno de los correos es el que usaba el fiscal, aanisman @yahoo.com, y el otro es una cuenta que generó sospechas por el movimiento que tuvo: es aquella conocida como agarfunkel@hotmail.com.

Este último correo electrónico es el que se dejó como referencia de contacto en el formulario que Nisman y su familia llenaron en una cuenta bancaria, en la cual Lagomarsino aparece como titular, en el Meryl Lynch de EEUU.

Según un informe de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, la cuenta de correo se abrió en 2007, año en el que se registraron cuatro accesos, y otros cinco restantes fueron los últimos días previos al hallazgo sin vida de Nisman y hechos desde el departamento donde vivía, tal cual el registro de IP de la conexión a internet.

En las últimas semanas un juez de California, en Estados Unidos, aprobó el pedido de informes y, a través de la Cancillería, se hizo llegar un CD con información: según indicaron fuentes judiciales consultadas por NA, la mayoría de la información en dicha documentación está referida a las amenazas que habían recibido tanto Nisman como su esposa y que ya se conocen, al mismo tiempo que forman parte de una investigación judicial iniciada antes de la muerte del fiscal.

Por ello, el fiscal Taiano -de manera informal- solicitó que se le informe si esa es la única información encontrada en los correos electrónicos de Nisman y qué parámetros de búsqueda se utilizaron.

No es la única medida de prueba de importancia en la causa: al día siguiente del procesamiento de Lagomarsino, Taiano recibió un adelanto de una pericia realizada por la Policía Federal sobre una gran cantidad de llamados registrados ese 18 de enero de 2015 a la mañana entre varios sectores vinculados con la inteligencia argentina.

En esa explosión de llamados se registraron comunicaciones del ex-SIDE Jaime Stiuso y de otros espías como Alberto Massino, Fernando Pocino, el ex jefe del Ejército César Milani y el fiscal federal Carlos Stornelli, entre otros.

Esos llamados tuvieron lugar cuando aún no era pública la muerte de Nisman, que se conoció a la noche, y si bien ya hubo peritajes al cambiar del fuero ordinario al federal la causa, los investigadores pidieron profundizar el estudio que también comprende los llamados entrantes y salientes de Nisman, su custodia y Lagomarsino, entre otros.

Ahora la Justicia comenzará a apretar el acelerador para tratar de buscarle un fin a esta larga y confusa película, con un actor como Alberto Nisman, al que todos culpan de un mal trabajo pero que muchos desean que no sea así.

Por estas semanas no habrá movimientos en la causa, pues ingresó en otra etapa producto de la feria judicial de verano, pero en febrero se reanudará con el resultado de estos informes pendientes y con la intención de Lagomarsino, apelación mediante, de revertir su situación.