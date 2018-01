Más deserciones en Juventud Antoniana

No se sabe qué pasará con el defensor Adrián Reta y el volante Hernán Lillo

Corrió una fuerte versión por Lerma y San Luis de que el defensor Adrián Reta acordó su desvinculación de Juventud y que el volante central Hernán Lillo no dio señales de vida, por lo que se estima que se seguirán produciendo más bajas en el plantel. Cuando finalizó la etapa anterior del torneo Federal A, Tomás Assennato y Juan Lovato decidieron rescindir sus respectivos contratos con los dirigentes antonianos.

Con las novedades de que Reta y Lillo buscarán otros caminos, se produce una merma importante de jugadores en el plantel que desde mañana el flamante técnico Gustavo Módica empezará a poner manos a la obra, pero con cierta preocupación.

Si bien el santo cuenta a favor la incorporación de dos refuerzos para intervenir en la ronda de la reválida del torneo Federal A, el hecho de prescindir de los servicios de otros jugadores resquebraja el grupo para lo que viene y se torna más complicado aún cuando, en realidad, desde la directiva se apuesta a no ceder más terreno con el fin de ir rearmando el proceso con un nuevo técnico.

Temas como el que Juan Pablo Cárdenas vuelve a Juventud y que Javier Marín (ex Independiente de Hipólito Yrigoyen) tiene todo acordado para jugar en el club antoniano, están casi resueltos para completar el cupo de refuerzos.

Claro que cuando el plantel santo retome los entrenamientos de la semana se conocerán mayores detalles en relación con la confirmación de las bajas y sobre los proyectos de Juventud, con Gustavo Módica como nuevo DT.