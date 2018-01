"Esta maniobra es para desestabilizar a Fernando Romeri"

"Esta es una maniobra política, un intento más para tratar de desestabilizar al gobierno del intendente, Fernando Romeri, quien lleva seis años de una muy buena gestión, en un municipio ordenado y con las cuentas al día", dijo el diputado provincial Sebastián Otero, al referirse a la denuncia realizada por un vecino al que desconocidos intentaron pagarle $20.000 para buscar gente y generar incidentes en la Municipalidad.

"Repudiamos enérgicamente este tipo de acciones que tienen un tinte mafioso, que pretenden atentar contra la institucionalidad y la democracia que tanto nos costó recuperar, dejando atrás una época oscura que no queremos que vuelva", destacó.

Visiblemente indignado, el legislador, que se desempeñó como secretario de Gobierno de Metán, hasta diciembre pasado, dijo que: "Todos los vecinos debemos estar preocupados y unidos porque a través de estas acciones, políticos que operan desde la oscuridad, pretenden atentar contra la paz social".

Otero destacó que Metán es un municipio ordenado y en constante crecimiento. "Los metanenses no estamos acostumbrados a esa clase de actitudes, porque no es común que se ofrezca dinero para generar problemas en la comuna. Es un hecho insólito y muy preocupante".

El legislador destacó la valentía y se solidarizó con Abel Altamirano, el vecino que radicó la denuncia por el tan extraño como sorprendente ofrecimiento. "Esperamos que la Justicia avance en la investigación y que el responsable de esta maniobra sea identificado".

El intendente interino

Por su parte, el intendente interino, José María Issa, dijo que: "Tuve la oportunidad de hablar con el vecino Altamirano luego de lo que ocurrió e incluso me había mostrado la denuncia. Esta es la primera vez que escucho algo así en Metán y es preocupante. Pero tenemos la tranquilidad de que venimos trabajando bien, no hay inconvenientes y estamos pagando los sueldos, por lo que está todo en orden".

"Me sorprende ese ofrecimiento y no deja de preocuparme, de todas formas seguimos trabajando. Si se quiere generar disturbios y problemas me sorprendería. Nosotros seguimos avanzando con los temas de importancia para nuestra comunidad. Los vecinos de Metán quieren seguir viviendo en paz y en armonía, por lo que repudio estos actos", remarcó Issa.

Cabe recordar que un vecino denunció en la Comisaría 30 que personas desconocidas le quisieron pagar $20.000 para juntar gente para provocar incidentes en la Municipalidad, "para tratar de derrocar" al intendente, Fernando Romeri, quien se halla de licencia.

Se trata de Abel Altamirano, un electromecánico, de 48 años, que reside en el barrio Virgen del Valle.

La denuncia fue radicada el sábado pasado. En la presentación Altamirano dejó constancia que el hecho ocurrió el viernes, alrededor del mediodía, en la intersección de las calles Gemes y Alberto Caro, cuando iba llegando a su casa.

"Observé un automóvil VW Voyage, rojo, que estaba estacionado en la esquina y cuando iba caminando a mi casa, llegó el vehículo por detrás. En ese momento se bajó un hombre de 1.80 metros de altura, morocho, de pelo corto, robusto y vestido de manera informal con una remera gris y un jean azul. Me dijo "tomá Chato", acá hay $20.000 para que juntes gente y "agitemos" en la Municipalidad y lo derroquemos al intendente, que está ahora de licencia", relató Altamirando a El Tribuno.

Los rumores comenzaron en diciembre

Debido a amenazas y rumores de que un grupo de desocupados iba a realizar una protesta y provocar incidentes, la Municipalidad de Metán estuvo custodiada por uniformados y civiles de la Policía, en diciembre pasado. Según se rumoreaba, grupos de desocupados venían reclamando pagos por obras realizadas a través de un convenio con el Gobierno provincial. Pero un grupo minoritario amenazó a un funcionario, que luego radicó una denuncia en la comisaría 30. Desde la Municipalidad informaron que fueron unos pocos los que pretendían generar inconvenientes y que uno de ellos fue denunciado.