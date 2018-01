“Abrazos de Pulpitos” para ayudar a los bebés prematuros

Sol Tejerina y Yudith del Valle Sánchez son dos jóvenes mamás que se unieron con el mismo objetivo: apoyar a los bebés prematuros en sus primeros días de vida.

Por ello, se sumaron al proyecto que recorre varios países Abrazos de Pulpitos.

¿Por qué pulpitos? Porque los tentáculos de crochet se asemejan al cordón umbilical. “Se sabe, por las numerosas ecografías hechas a bebés, que durante el embarazo son muchas las ocasiones en que el feto se topa con el cordón umbilical, lo toca e incluso lo sujeta entre sus dedos”, explica Sol.

Los bebés prematuros pasan largos días internados en neonatología y durante esta etapa, tanto para los padres, pero principalmente para los bebés, el apego y el cariño son pilares fundamentales para lograr una rápida evolución.

El pulpito se coloca adentro de la incubadora y sirve como elemento para desestresar al bebé que lo abraza y se siente acompañado.

A través de sus tentáculos, recuerdan al bebé una de las tantas experiencias intrauterinas que todavía necesita, como es el contacto que tenía con el cordón umbilical, generando un impacto directo en sus signos vitales, como ser la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal y la saturación del oxígeno, todos indispensables para su desarrollo neurológico. Este contacto evita que se arranquen las sondas o vías que pueden llegar a tener conectadas.

“Siempre me gustó ayudar a la gente. Me tocó la experiencia de tener un hijo prematuro, pero por eso sentí empatía por aquellas madres y pequeños que pasan por esta situación”, dijo Yudith.

Al tratarse de pequeños en esa condición es importante extremar las medidas. Por eso es indispensable que al momento de tejer los pulpos se siga el patrón original para que se teja en una sola pieza y no tenga costuras. El mismo cuenta con todas las especificaciones de calidad, tamaño y materiales que deben utilizarse para evitar la proliferación de bacterias y que éste sea apto para estar en contacto con el pequeño.

“Estamos orgullosos de intentar esta iniciativa en Orán con el permiso de los fundadores daneses y con al apoyo del doctor Julio Moreno jefe de neonatología del Hospital San Vicente de Paúl”, expresaron las impulsoras de este proyecto.

“Los pulpitos solidarios no están a la venta. Al tratarse de una iniciativa desinteresada ninguno de nuestros pulpitos se venden ni en tiendas ni a particulares. Todos son donados únicamente a los hospitales con los que colaboramos”.

Necesitan colaboración

Es importante contar con una gran cantidad de estos muñecos, ya que a medida que los hospitales y sanatorios les abren sus puertas se les va entregando a todos los pequeños que los necesiten.

Por ello es imprescindible que más voluntarios se sumen, como tejedores o como donantes del material.

La idea es llegar a todos los bebés prematuros de la provincia y que haya tejedoras que trabajen de forma responsable y proveedores que puedan donarles los insumos con continuidad.

Necesitan hilo peruano, vellón siliconado y bolsitas con cierre hermético, o bien pueden colaborar imprimiendo las guías a color para padres. Todo es un importante aporte para la campaña.

Para cualquier consulta los interesados pueden dirigirse al celular 3878 -15356830, o al Facebook: Abrazos de Pulpitos - Oran / Salta - Argentina.