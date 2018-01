José García abrirá la temporada 2018 frente a su público

El cantante salteño José García abrirá la temporada el viernes con un interesante espectáculo, en la peña La Linda, Balcarce 922.

El artista, nacido en la localidad de Mosconi, estará ofreciendo “Numeral Salta”, que significa su tercer trabajo, que sucede a “Corazón Norteño”.

“El nombre de la placa hace mención a los grandes saltos que vengo realizando en mi carrera. Estuve viviendo cuatro años en Buenos Aires, alternando con Rosario de Santa Fe. Me sirvió para adquirir experiencia y conocer aún más el entorno del espectáculo. Además, no puedo dejar de mencionar mi incursión por la obra Extravaganza, con Flavio Mendoza”, agregó el solista.

También se refirió al repertorio del disco “Incluí nuevo canciones de mi autoría, además de tres canciones reversionadas, como por ejemplo Amor salvaje lo grabé con ritmo de rumba flamenca. Hubo folclore latino, además de baladas frescas y juveniles. Fue un largo proceso para elaborar un producto a gusto. Participaron como invitados: Andrés González, Son Ellas, Coni Martínez y María Alvarez de Toledo, una compañera de Extravaganza”, añadió García.

José se define como un hombre con los pies sobre la tierra, sobradas alegrías y tristezas se cruzaron en su carrera artística, pero es muy consciente de que la única manera de progresar es apostando a la superación diaria, “Yo amo mi carrera y continuamente busco perfeccionarme en mi profesión”, agregó García.

José también presentó una línea de fragancia que lleva su nombre, que él mismo considera un “proyecto artesanal de perfume, aroma y fragancia”.

Además, también “estoy con dos programas de radio por Radio Nacional y FM La Cacharpaya. Cuando estoy de gira salimos de cualquier punto del país, con la aplicación Salta en vivo”, dijo el cantante.

García desde muy pequeño mostró grandes cualidades para el canto y siempre se destacó en los actos y festivales de su pueblo. Participó de numerosas convocatorias provinciales, pero el gran sueño llegó con la segunda edición de Operación Triunfo, “Fue mi disparador. Te ponés en brazos del éxito. Una vez que concluye el concurso, si te da la madera seguís en carrera, sino desapareces del circuito. Yo no puedo quejarme, me ayudó a que me conozca la gente del país. El ejemplo claro es mi hermano, que tuvo la posibilidad de crecer en el baile. Hoy, es un excelente coreógrafo y en su academia brinda clases”.

La felicidad no se puede ocultar en el rostro de este carismático cantante que ya se empieza a abrir camino en el 2018.