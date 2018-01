La etapa de autos la gana Peterhansel y Loeb abandona

Stéphane Peterhansel (Peugeot) se impuso en la quinta etapa del Dakar-2018 de autos, entre las localidades peruanas de San Juan de Marcona y Arequipa, y aumenta su ventaja en la clasificación general, mientras que su principal rival y compañero de equipo, Sébastian Loeb, abandonó.

Peterhansel venció por delante de dos pilotos de Toyota, el holandés Bernhard ten Brinke y el sudafricano Giniel de Villiers, en los 934 km de la jornada, 268 de ellos de especial cronometrada, y ahora tiene una ventaja de 31 min 16 seg sobre su compañero de equipo español Carlos Sainz y de 1 h 15 min 16 seg sobre el propio Ten Brinke.

La etapa estuvo marcada por el abandono de Loeb (Peugeot), nueve veces campeón del mundial de WRC y segundo de la última edición del Dakar, que se quedó atascado en un agujero en las dunas y tuvo que ser remolcado por un camión, cediendo casi tres horas. A pesar de ambas incidencias, el francés decidió decir adiós a su participación por una lesión de su copiloto, Daniel Elena.



“Fue mal, las dunas son demasiado blandas, no vimos el hoyo, golpeamos con fuerza (...) Daniel está sufriendo, pero está bien. Sin un camión (de asistencia), no hubiéramos salido”, explicó Loeb, citado por un periodista de France Télévisions, la cadena que emite la carrera. “Gritaba (de dolor) en cuanto íbamos a 30 km/h, no veo cómo podíamos continuar de esta forma”‘, añadió sobre el estado de su copiloto.