Pratto se sumó a la pretemporada en Miami

Lucas Pratto arribó la ciudad de Miami para concretar la primera práctica junto al plantel de River, bajo la conducción del director técnico Marcelo Gallardo.

El exatacante de Vélez Sarsfield, de 29 años, viajó durante la madrugada desde Buenos Aires y llegó a territorio norteamericano en las primeras horas del miércoles.

El jugador ya había iniciado los trabajos de preparación en San Pablo de Brasil y ahora continuará las rutinas físicas en el elenco 'millonario', de cara a los primeros ensayos de la pretemporada.

Si bien la idea del DT Gallardo es ir “llevando de a poco” al atacante platense, la intención sería que juegue “al menos, unos minutos” en el ensayo ante Independiente Santa Fe de Bogotá el domingo venidero.

Y, casi con seguridad, Pratto, que arribó a la entidad de Núñez luego de una operación que osciló en los 11,5 millones de dólares, tendrá su lugar en el once titular millonario que jugará el primer superclásico de la temporada ante Boca Juniors, programado para el domingo 21 en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

El otro refuerzo, el guardavallas Franco Armani, no resolvió aún algunos detalles de su incorporación. Sin embargo, el ex Atlético Nacional de Medellín firmará en las próximas horas y luego emprenderá vuelo hacia Miami.

En lo que refiere a otras alternativas, las negociaciones por sumar al delantero Silvio Romero parecen haberse estancado. La entidad de Núñez ofreció 6 millones de dólares, pero el tema estriba en que América de México pretende una forma de pago inmediata.

En tanto, el arribo del volante Lucas Zelarayán tampoco parece sencillo. Tigres de Monterrey, actual campeón del fútbol mexicano, cotizó alto al ex mediocampista de Belgrano de Córdoba.

El equipo riverplatense asumirá este jueves el primer ensayo, medianamente formal, de la pretemporada, en los campos de deporte de la Universidad Central de la Florida, ante Miami United FC, un conjunto de la tercera división de la liga local.

Si bien Gallardo todavía no lo definió, una probable alineación comprenderá a Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Rafael Borré.