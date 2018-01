Villa San Antonio aprobó su primera prueba con el cuervo 

San Antonio no defraudó, estuvo a la altura de las expectativas y aprobó su primera prueba futbolística al imponerse sobre Central Norte, en los amistosos que jugaron ayer en horario matutino en canchas auxiliares del estadio Padre Martearena.

La villa, el gran candidato salteño a luchar por el ascenso al Federal B, exhibió todo el potencial con el que cuenta, en un nutrido plantel que promete dar mucho más.

En el primer partido, que fue muy parejo, los suplentes de San Antonio se quedaron con la victoria por 1 a 0. El gol del triunfo lo marcó Facundo Botelli, quien ingresó en la segunda mitad.

Luego llegó el turno para el once titular que perfila Martín Martos, técnico de la villa, para el debut con Primavera.

San Antonio marcó la diferencia, comenzó de menor a mayor, pese a que en un principio el partido se hizo trabado porque Central Norte no se dejó llevar por delante.

A pocos minutos del inicio (13’), Facundo Girón, de cabeza, puso en ventaja a la villa.

El rendimiento del equipo de Martos mejoró notoriamente con el ingreso de Marcos Navarro, el ex Juventud Antoniana, que le aportó mucho más juego a su equipo y convirtió el segundo gol para San Antonio.

También tuvo una buena labor Matías Vicedo, el delantero fue un dolor de cabeza para Tomás Armella, quien no lo pudo controlar. Quizás el resultado fue justo pero también hay que tener en cuenta que el cuervo está desmantelado, se notaron las ausencias de sus hombres de jerarquía.