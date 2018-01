Puntano y los Reyes, en Villa Primavera

¡Ahora sí!, finalmente Hugo Rivero pudo respirar con mayor tranquilidad porque los refuerzos más deseados que tanto esperó desembarcaron en Villa Primavera. Miguel Puntano, Fabricio y Aléxis Reyes se sumaron ayer al plantel del gallito y trabajaron por primera vez con sus nuevos compañeros en las canchas auxiliares del estadio Padre Martearena.

La expectativa que generaron estos tres nombres era enorme, tanto en lo dirigencial como en el cuerpo técnico, ya que contrataron jugadores de experiencia para afrontar el Torneo Federal C.

Los primeros en dar el sí definitivo fueron los hermanos Reyes, quienes tuvieron incidencia, sobre todo la Perla, para concretar la arribo del exgoleador de Central Norte.

Los nuevos refuerzos de Primavera llegaron cuando la práctica había comenzado, se reunieron con el técnico, dialogaron algunos minutos y luego se unieron al grupo.

El Cuchi Rivero tenía previsto un breve ensayo futbolístico, en el cual incluyó a las flamantes incorporaciones.

Previo a presentarse con el cuerpo técnico, Willy Puntano, en diálogo con El Tribuno, explicó cuánto tuvo que ver Reyes para llegar a Primavera: “Mi compadre siempre tratando de que estemos juntos para que todo esto se haga más llevadero”.

Las razones que impulsaron al goleador, pretendido por varios clubes, a optar por ser refuerzo del gallito fueron simples: “Lo elegimos porque es un club que está surgiendo y nosotros no nos olvidamos nunca de donde salimos, esa es la prioridad, vivir siempre de esa ilusión”, dijo con humildad Puntano.

La idea de conformar la dupla de ataque con Fabricio seduce a Willy, aunque fue muy cauto en opinar: “Esperemos que se dé porque tantas veces pensamos lo mismo y nunca se dio, ojalá que acá sea”.

No es un detalle menor que Puntano llegue a Primavera sabiendo de la enorme expectativa que se generó y más aún lo que significará el debut frente Villa San Antonio . “Te lo hacen saber desde un principio, es otro desafío también, vamos a prepararnos antes que nada y conocer los compañeros”, sostuvo el goleador.

Por último, Miguel Puntano habló sobre su salida de Central Norte: “Me desvinculé desde el momento que quedamos eliminados en la final, solo puedo decir que yo sé respetar, y del club no voy a hablar”, expresó el delantero con cierto enfado, mandando un claro mensaje para los dirigentes del club de barrio norte.