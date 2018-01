Una mujer atacó a una joven en una dietética por ser gorda: Le pegó y la insultó

Luli Vázquez, de 33 años, fue hasta una dietética a la cual solía frecuenta en el horario de descanso de su trabajo y como el comercio estaba vacío, no sacó número. Cuando estaba a punto de pagar, ingresó una señora que sacó número y exigió que la atiendan a ella primeroa. Cuando la víctima le dijo que ella estaba por abonar, la agresora expresó a las empleadas del lugar: “Si la atendés primero a esta gorda, yo me voy”.

Ante la violenta contestación, Luli entró en shock y le preguntó por qué la agredía de esa manera. La acusada le respondió: “No estoy hablando con vos así que callate gorda hija de puta. Los gordos no tienen que comer. Mirate lo que sos, una gorda de mierda, das asco, hija de puta”.

La víctima decidió filmar la agresión, y la señora al notar que estaba siendo grabada, le tiró el teléfono celular al piso y comenzó a agredirla a los golpes. “No pude seguir grabando porque me manoteó el teléfono. Me golpeó en la cabeza con una bolsa o cartera. Me rasguñó, me zamarreó y, me insultó”, recordó.

La afectada agregó que las empleadas del local “no hicieron nada”. El director comercial del local se comunicó con la víctima y justificó que las vendedoras no actuaron porque estaban “tristes por la situación”.

Por último dijo que sale a la calle “con miedo” de que la persona denunciada tome represalias ya que es una persona “violenta”. Tildó también a la acusada de “mala persona” y “gordofóbica” y recordó que aunque sufrió varias situaciones de discriminación por el sobrepeso, fue la primera vez que fue golpeada en una situación de bullying.