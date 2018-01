Fraude de dos participantes de “Ojos que no ven”, el programa de Andrea Politti

Andrea Politti volvió a la televisión con “Ojos que no ven”, un programa dedicado al amor. En cada emisión, un participante intentará conquistar a una persona a quien “ama en silencio”. Puede tratarse de un amigo/a de años a quien nunca pudo confesarle lo que siente o simplemente alguien que se cruzó en su camino y que despertó una atracción irresistible. Sin embargo, el segundo programa generó indignación en la red porque los participantes, ¡ya eran pareja!

Fernando fue el primer participante de “Ojos que no ven” y llegó al programa con la firme idea de declararle su amor a Mercedes, la ex de su gran amigo.

El programa fue transcurriendo, cumplieron diferentes retos y Mercedes, de 27 años y con una hija, dejó en claro que estaba abierta al amor. Sin embargo, cuando le retiraron el pañuelo que le impedía ver y descubrió a Fer, confesó: “Perdón, pero no puedo. Todavía me pasan cosas con su amigo”.

Los “truchos”

En el segundo programa, Politti presentó a Alejandro Virlante y Gabriela Romano.

“Fueron juntos al colegio y el siempre estuvo enamorado pero nunca se animó a decir nada! Hoy, 33 años más tarde @polittiandrea y nuestro equipo de especialistas lo acompañan a dar el gran paso.

Será correspondido? Que dicen?”, manifestaron desde el programa.

Los primeros segundos transcurrieron con tranquilidad, hasta que el usuario @Dcevampiro descubrió que Alejandro y Gabriela son pareja desde 2010 y hasta están comprometidos.

German B

@Dcevampiro

#OjosQueNoVen ALTO BOLUDO ALEJANDRO Y GABRIELA, NI BORRARON EL FACEBOOK ESTAN EN PAREJA DESDE EL 2013

La indignación fue subiendo cada vez más en la red y los usuarios fueron compartiendo todo tipo de información que dichos participantes compartieron en sus redes sociales y se olvidaron de borrar.

“Ella es actriz y hace 8 años que están en pareja #Truchos”, escribió otra usuaria junto a una serie de fotos de la pareja.

En este caso, como era esperado, Gabriela vio a Alejandro y lo besó efusivamente. Y la red volvió a explotar y a tratar al programa de fraude.