Del Potro ganó su primer partido del año y se metió otra vez en el Top Ten tras 4 años

Juan Martín Del Potro venció hoy al canadiense Denis Shapovalov por 6-2 y 6-4, y avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda.

El argentino, que comenzó el certamen en el 12º lugar del ranking mundial y ahora volverá a formar parte del top ten, jugará en la próxima instancia ante el ruso Karen Kachanov (48º), quien eliminó al uruguayo Pablo Cuevas por 6-2 y 7-6 (7-4 el tie break).

Ante Shapovalov (50º), Delpo logró, en 64 minutos de juego, ocho aces y un porcentaje del 71 por ciento con el primer servicio, un 69 por ciento de puntos ganados con el saque inicial y un 87 por ciento de los puntos obtenidos con el segundo servicio.

El tandilense es el único argentino en el certamen neozelandés ya que su compatriota Guido Pella se retiró de la competencia horas de su debut frente a Cuevas por la primera ronda debido a que sintió molestias en el hombro izquierdo.

Esta victoria no sólo le hizo empezar bien el año, sino que lo devolvió al Top Ten, el lugar de la elite del tenis al que no accedía desde 2014. Feliz por este nuevo logro, el tandilense dijo: “Estoy feliz, si mi juego me acompaña empezaré de gran forma mi año”.