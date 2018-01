"Le pedimos que la policía baje un cambio"

Jorge Salvatierra, uno de los hermanos de Nahuel, el joven asesinado el miércoles 3 del corriente mes en el barrio Solidaridad, le contó a El Tribuno que en la mañana de ayer él y su familia mantuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Seguridad, donde expresaron la preocupación por el violento accionar de los policías salteños.

Después del cruento episodio donde un cabo y un sargento de la Policía de Salta quedaron detenidos acusados de "homicidio calificado", el domingo pasado vecinos de la segunda etapa del barrio denunciaron en los medios y en la Fiscalía Penal de Derechos Humanos que habían sido objetos de apremios por parte de efectivos que llegaron al lugar para un despeje, según fuentes policiales. Varias personas terminaron con marcas de balas de goma en su cuerpo.

"La policía tiene que bajar un cambio, no se puede vivir así, ya no hay confianza con las autoridades y no tiene que ser así. Ellos, justamente como autoridades que son, tienen que dar el ejemplo", fue uno de los temas que plantearon, según Jorge Salvatierra, en el Ministerio de Seguridad de la Provincia. "Ya no estamos hablando de lo que pasó con mi hermano, que no tiene ningún justificativo, sino posterior a ese hecho -el domingo- siguieron agrediendo y amenazando", sostuvo.

Desde el Ministerio Público Fiscal dieron a conocer siete presentaciones legales que se presentaron por lo ocurrido el domingo en Solidaridad, denuncias que se recibieron en la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, a cargo en forma interina de Guillermo Akemeier. Según se pudo saber, hasta el momento no hay policías identificados.