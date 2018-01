Encuentro feliz entre la joven viajera y su mamá

Final feliz para una historia que rápidamente se pensó similar a la de María Cash, la diseñadora porteña desaparecida en 2011 en esta provincia. Lo ocurrido con Agustina Moyano, sin embargo, nada tuvo que ver con aquel misterioso y preocupante suceso.

La joven de 29 años apareció ayer después de casi cinco días sin noticias de su paradero. Su madre, Adriana Moyano, la reportó como "desaparecida" en Neuquén. "Ella dice que nunca estuvo en esa circunstancia, se trató de un tema de comunicación", le dijo la madre de la joven a El Tribuno.

Mientras pasaba pedaleando en su bici todo terreno por la ruta nacional 68, cargada con bolsos a sus costados, cerca de las 6 de ayer, personal policial ubicado en el puesto Viñaco la interceptó.

"Recién ahí me di cuenta de lo que estaba pasando, siempre estuve bien", dijo Agustina en comunicación telefónica con El Tribuno. Rápidamente fue asistida por efectivos de Coronel Moldes.

Según fuentes policiales, al recibir el alerta de una posible desaparición, montaron un fuerte operativo en distintas zonas vallistas de la provincia.

"Lo primero que hicimos fue abrazarnos, después me mostró la portada del diario, salí en primera plana...", alegre, con cierto retraimiento por todo lo que le tocó vivir en pocas horas, tras haber estado recorriendo el mundo en bici, Agustina contó cómo fue el encuentro con su mamá.

"Había hablado con mi mamá el sábado y no sentí la necesidad urgente de volver a hacerlo, no habíamos quedado que iba a estar en algún lugar... pasó y se dio así", dijo la viajera oriunda de Neuquén, satisfecha por los lugares recorridos y ansiosa por seguir descubriendo otros.

Consultada sobre la comparación con el caso María Cash, sostuvo: "No quiero ni pensar en esas cosas, si pensas que te van a pasar cosas malas es un bajón. Tampoco dejo que me gane el miedo porque dejaría de hacer lo que quiero y me gusta. Viajar sola es increíble por las sorpresas que surgen en el camino. Es la primera vez que hago un viaje así, tan largo, soy intuitiva y entiendo que no debo meterme con cualquier persona".

La aventura

Agustina es profesora en Artes Visuales, en marzo partió desde Buenos Aires -vive en Parque Patricios- hacia Neuquén, su tierra natal, siguió por El Bolsón, en Río Negro, para desde allí pasar a Chile.

"En Valparaíso, me quedé viviendo, conocí gente y seguimos subiendo hasta La Serena. Pasamos al Valle de la Luna (San Juan) para ir a La Rioja, Santa María (Catamarca) y llegamos a Cafayate", contó.

Desde la aduana en San Juan, Agustina pedaleó junto a un amigo también aventurero. "Llegamos a Cafayate donde nos separamos". Esos tramos los hicieron arriba de la bicicleta y también en colectivo.

"Esto no se termina, no crean que voy a terminar acá por lo que pasó. Esto recién comienza", dice. La audacia y las ganas de conocer lugares, conducen a Agustina a seguir soñando con viajar. "La idea es ir hasta Perú y si se puede llegar hasta Ecuador, sería fantástico", anhela la joven aventurera sin confirmar dónde seguirá su destino.

"En Valparaíso aprendí a no proyectar nada porque suelen salir frustraciones", señala.

En este caso y después de tensas horas de incertidumbre, no hubo frustraciones ni un triste final. Todo lo contrario.

Angustia y dolor de madre

De comunicarse todos los días a estar incomunicadas casi por 120 horas. Adriana Montoya le contó a El Tribuno el angustiante momento que tuvo que vivir al perder contacto y creer que su hija había desaparecido. “En realidad ella dice que no pasó eso, estuvo bien en todo momento. Se quedó sin señal entrando a Alemanía -en Los Valles Calchaquíes-”. Agustina se había hospedado en la casa de un amigo en Cafayate, junto al muchacho que venía pedaleando con ella, “salieron temprano hacia una bifurcación que hay, el muchacho se fue para Cachi y ella seguía para Salta capital”, contó Adriana horas antes de encontrarse con su hija. Tras la incertidumbre, felizmente la pudo abrazar, “fue muy angustiante porque uno reacciona pensando lo peor, después podemos disfrutar de una anécdota”, señaló. “Quiero agradecer toda la enorme movida que hicieron en las redes sociales, los medios y amigos”, concluyó feliz al tener a su hija a su lado.