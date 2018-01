Hubo 2 robos en la misma escuela el fin de semana

El temor de los directivos de escuelas de Güemes, de los robos que pudieran producirse durante las vacaciones de verano, comienza a materializarse.

Al igual que el colegio secundario Dr. Facundo de Zuviría, donde una persona ingresó con fines de robo quedando registrado en las cámaras de seguridad, el pasado fin de semana un joven aún no identificado ingresó a la escuela técnica y concretó el robo de costosas maquinas electrónicas, sus movimientos también quedaron registrados en las cámaras.

La Escuela de Educación Técnica Nikola Tesla se encuentra ubicada en pleno centro de la ciudad, a media cuadra de la plaza central sobre calle Rodríguez. Y el lunes por la mañana, cuando personal de maestranza ingresó para cumplir con una rutina de verificación del estado del inmueble, se dio con la novedad de que habían ingresado al establecimiento con fines de robo. En forma inmediata se dio aviso a la policía, donde se pudo constatar que puertas y ventanas de algunos talleres habían sido forzadas.

“El delincuente rompió el vidrio de la ventana del taller de carpintería, allí forzó gabinetes donde se guardaban costosas herramientas y se llevó dos soldadoras de última generación y un taladro. Eso es lo que hasta el momento pudimos constatar. Aún no pudimos contar con la presencia de todos los docentes que tienen acceso de sus divisiones, algunos no están en Güemes, es decir no podemos saber si faltan más cosas”, informó el director de la institución, Fermín Chosco.

La escuela cuenta con cámaras de seguridad, aunque no con alarmas. Las grabaciones fueron revisadas en forma completa y se pudo ver que a las 2 de la mañana un joven se desplaza por el interior de la escuela, aunque las imágenes no son claras. “Un corte de luz nos quemó algunas cámaras y contamos con muy poca tensión en horas de la noche, por eso las imágenes son poco claras”, expresó el profesor Gustavo Rodríguez.

“Pero la sorpresa fue mayor cuando revisamos las grabaciones del día domingo, se puede apreciar a una persona, que podría ser la misma, que ingresa por un tapiado lateral que da a un baldío, trepa hasta un piso superior y se dirige directamente al taller de carpintería. No se la ve dudar, ingresa y enciende la luz, que está en un tablero bastante lejos de la ventana, luego sale con una bolsa en la mano y escapa por el mismo lugar donde ingresó. Es muy obvio que se trata de alguien que conoce la escuela”, aseguró Chosco.

Es decir que una misma persona ingresó en dos oportunidades a la escuela. “El primer robo fue el domingo a las 0.11, de acuerdo a las cámaras de seguridad; el segundo robo se registró a las 2.01 del lunes, lo hizo con total impunidad debido a la ausencia de personal”.

El malviviente sabía exactamente lo que buscaba debido a que había otros elementos también costosos cerca de las soldadoras y no se los llevó, tampoco hubiera podido salir con más elementos debido a que tuvo que escalar.

“Ahora lo que vamos a hacer es colocar alambres de púas por donde ingresó esta persona y tal vez completar una pared del piso superior. Lamentablemente, el terreno baldío genera gran inseguridad a nuestra institución”, finalizó el profesor Chosco.