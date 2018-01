A las 12, en la sala de Gabinete de Casa de Gobierno, el gobernador Juan Manuel Urtubey junto al ministro de Economía, Emiliano Estrada, presentaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la ciudad de Salta. El anuncio ya generó una polémica.

Este indicador salteño, remarcaron Estrada y Urtubey, será utilizado como una referencia alternativa a la medición que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y servirá para medir la inflación provincial.

No obstante, se tomará como base la canasta de productos que se elaboró en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) 2012 - 2013, procesada durante la intervención del organismo estadístico en el gobierno K.

En la gestión de Cambiemos, el Indec desconoció la Engho 2012 - 2013 y optó por tomar como base la que se hizo en 2005 y 2006. Los técnicos consideraron que no era confiable.

En la presentación se destacó que este instrumento estadístico es más representativo del consumo de los salteños que las bases de la década del ochenta, punto que economistas consultados aprueban. En la conferencia no se hizo hincapié en el rechazo de los datos de 2012 y 2013 que hizo el actual Indec. El Grand Bourg espera tener una canasta de productos más representativa cuando finalice este año la encuesta nacional que se inició en 2017.

Las publicaciones que hará la Provincia serán mensuales y comenzarán desde febrero con datos de enero.

"El diseño de un nuevo índice de precios tendrá como objetivo poder representar más fielmente lo que sucede con los patrones que tiene la sociedad salteña en cuanto a lo que es el consumo y el impacto que tiene esto en el salario de los trabajadores", afirmó el ministro de Economía.

Estrada aseguró que esta herramienta servirá a los empresarios locales y extranjeros para tener mayores proyecciones de indicadores de consumo, de estudios de mercado.

Dijo, además, que se empleará para la toma de decisiones del Gobierno provincial ya que ayudará a priorizar y focalizar políticas.

Por su parte, Urtubey afirmó que el objetivo es "darles a actores de la economía salteña mayores herramientas de análisis". También el mandatario reconoció que será un "elemento más de análisis para la negociación de las paritarias. Cuando uno se sienta en la mesa de negociación hay distintas variables que tienen que ver en cómo se va desarrollando la economía, a nivel nacional, a nivel local, con cómo está la recaudación... Hay distintas situaciones que se evalúan, es un elemento más de análisis claramente pero no es único. En una negociación hay múltiples variables que terminan haciendo corolario en el acuerdo de negociación", amplió el gobernador.

El índice

El índice va a tener como equipo de trabajo al personal de la Dirección General de Estadísticas, que relevará alrededor de 10.000 precios de unos de 500 productos en locales de todo tipo de la ciudad.

El ministro de Economía adelantó que se avanza hacia la construcción de una canasta de consumo representativa para Salta.

"Vamos a ir en la construcción de una canasta de consumo representativa para la provincia de Salta que tiene que ver con poder delinear lo que sucede a nivel socio-

económico en la provincia que, lógicamente, no refleja necesariamente lo que nos sucede a nosotros", afirmó el funcionario provincial.

El ministro de Economía remarcó que se realizaron "estandarizaciones" en los formularios con los cuales se procesa y se releva esa información para generar mayor "calidad y transparencia" en las mediciones. El nuevo Índice estará disponible desde febrero en http:/ /esta disticas.salta.gov.ar.

El nuevo Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Salta reemplaza a la serie que calculaba la Dirección General de Estadísticas y que fue discontinuada por considerarse obsoleta metodológicamente.

“Hasta ahora, la Provincia venía trabajando con un índice que tenía como base de sustentación metodológica una encuesta nacional de gastos de hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censo y tenía como base los años 81-82. Se venía trabajando con patrones de consumo que eran sumamente desactualizados para lo que es la realidad. El índice tenía como base el año 86, es decir la base sobre la cual se mide el movimiento del nivel general de precios era el año 86; este nuevo índice tiene como nueva base el año 2014”, explicó Estrada.

El ministro de Economía detalló que el nuevo IPC se realizó sobre la encuesta de hogares que realiza el Indec. “Esta encuesta se realizó en 2013-2014, ha tenido a la provincia de Salta como una de las provincias sobre las cuales se relevó el consumo de los hogares, por lo cual tiene una representatividad bastante considerable. Esto permitió la construcción de una nueva canasta de servicios y bienes que tendrá el reflejo de esta nueva sociedad”, añadió el funcionario.

Por otro lado, aseguró que se expandieron en la cantidad de rubros y estarán relevando alrededor de 10 mil precios relevados contra los 2.000 con los que se venía trabajando.



“Yo no puedo resolver lo que debe resolver la Justicia”

Después de la presentación del nuevo Índice de Precios al Consumidor, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo que es la Justicia la que debe resolver sobre la muerte de Nahuel Salvatierra, el adolescente de 17 años que recibió dos disparos en un caso por el que hay dos policías detenidos.

También habló de la renuncia de Sergio Leavy como intendente de Tartagal, que aún no fue aceptada por el Concejo Deliberante.

Sobre Leavy, Urtubey dijo que hay algunos dirigentes que plantearon un amparo y que debe ser la Justicia la que tome una decisión. “Yo no puedo resolver lo que debe resolver la Justicia. La posición del Gobierno respecto a esto es que desde el año 1986 le ha dado autonomía a los municipios, nosotros no somos una especie de tribunal de alzada que dice qué intendente o qué municipio hace las cosas bien o mal. El que evalúa si alguien está dentro del marco de la ley es la Justicia, que debe determinar qué pasa. En Tartagal, el intendente que estaba en funciones, que es Sergio Leavy, pidió licencia, el Concejo Deliberante se la dio”, expresó el mandatario.

Sobre la renuncia, dijo que el Concejo Deliberante todavía no la trató y que él no puede “decirle al Concejo lo que tiene que hacer”.

“La Constitución salteña establece la autonomía municipal, entonces son los municipios los que deben resolver eso. El Gobierno de la Provincia puede intervenir en caso de una situación en la que no funcionen las instituciones. El Concejo Deliberante hasta ahora no ha tratado una renuncia, eso no lo puede hacer el Poder Ejecutivo porque me estaría arrogandome facultades judiciales por un lado y avasallando la autonomía municipal, por otro”, explicó.

Caso Nahuel

Urtubey remarcó que la Justicia es la que debe determinar lo que pasó con Nahuel Salvatierra. “No puedo yo juzgar a alguien porque para eso están los jueces”, señalo.

“Se han tomado medidas preventivas y se han dado todo los elementos para que la Justicia resuelva. La utilización del uniforme no aleja del cumplimiento de la ley a un efectivo, si hizo las cosas mal, como aparentemente, y repito el aparentemente porque si no estaría prejuzgando...”, manifestó Urtubey.