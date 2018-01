Después de la presentación del nuevo Índice de Precios al Consumidor, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo que es la Justicia la que debe resolver sobre la muerte de Nahuel Salvatierra, el adolescente de 17 años que recibió dos disparos en un caso por el que hay dos policías detenidos.

También habló de la renuncia de Sergio Leavy como intendente de Tartagal, que aún no fue aceptada por el Concejo Deliberante.

Sobre Leavy, Urtubey dijo que hay algunos dirigentes que plantearon un amparo y que debe ser la Justicia la que tome una decisión. “Yo no puedo resolver lo que debe resolver la Justicia. La posición del Gobierno respecto a esto es que desde el año 1986 le ha dado autonomía a los municipios, nosotros no somos una especie de tribunal de alzada que dice qué intendente o qué municipio hace las cosas bien o mal. El que evalúa si alguien está dentro del marco de la ley es la Justicia, que debe determinar qué pasa. En Tartagal, el intendente que estaba en funciones, que es Sergio Leavy, pidió licencia, el Concejo Deliberante se la dio”, expresó el mandatario.

Sobre la renuncia, dijo que el Concejo Deliberante todavía no la trató y que él no puede “decirle al Concejo lo que tiene que hacer”.

“La Constitución salteña establece la autonomía municipal, entonces son los municipios los que deben resolver eso. El Gobierno de la Provincia puede intervenir en caso de una situación en la que no funcionen las instituciones. El Concejo Deliberante hasta ahora no ha tratado una renuncia, eso no lo puede hacer el Poder Ejecutivo porque me estaría arrogandome facultades judiciales por un lado y avasallando la autonomía municipal, por otro”, explicó.

Caso Nahuel

Urtubey remarcó que la Justicia es la que debe determinar lo que pasó con Nahuel Salvatierra. “No puedo yo juzgar a alguien porque para eso están los jueces”, señalo.

“Se han tomado medidas preventivas y se han dado todo los elementos para que la Justicia resuelva. La utilización del uniforme no aleja del cumplimiento de la ley a un efectivo, si hizo las cosas mal, como aparentemente, y repito el aparentemente porque si no estaría prejuzgando...”, manifestó Urtubey.