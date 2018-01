Corredor 7: evitarán circular por algunas calles de barrios de zona sudeste por el pésimo estado que presentan

Por el pésimo estado en algunas calles de los barrios Sanidad, Primera Junta, Justicia y Libertad, el delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor de Salta, informó que las unidades del Corredor 7 de la empresa Alto Molino no circularán por algunas arterias de esos barrios de zona sudeste.

Cruz indicó también que no existe posibilidad de poder cambiar el recorrido y que al no recibir respuesta por parte del municipio tomaron esa medida.

Comunicado de UTA:

Buen día. Debido a que las instituciones que pueden solucionar el problema del mal estado de las calles en diferentes barrios por donde presta servicio el corredor 7 de la empresa Alto Molino, hicieron caso omiso a nuestros pedido de larga data, nos vimos obligado a llevar a cabo una medida de fuerza en algunos servicios.

En el día de la fecha a hora 8:00 no permitiremos el acceso de las unidades a algunos barrios con más complicaciones para circular por el mal estado y abandono que tienen las calles sumados a las lluvias continuar que imposibilita transitar por esos lugares.