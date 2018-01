Blanco: “Es la joya del fútbol argentino y vale más de 20 millones de dólares”

El presidente de Racing Víctor Blanco firmó la renovación de contrato del delantero Lautaro Martínez, con una millonaria cláusula de rescisión.

“Tenemos a la joya que tiene el fútbol argentino y tiene que valer más de 20 millones de dólares”, señaló Blanco, tras lo cual comentó: “Hay media docena de equipos que lo quieren y lo van a tener que venir a buscar con la nueva cláusula que se firme”.

Por la tarde, según difundió el club a través de sus redes sociales, Blanco y Martínez firmaron el nuevo contrato, que además de la mencionada cláusula, incluye una mejora importante en su sueldo.

En diálogo con TyC Sports, Blanco manifestó: “Es un jugador distinto que está para jugar en la liga que decida”.

Al ser consultado acerca de cuánto tiempo permanecerá el delantero en Racing, Blanco expresó: “Se va a quedar hasta el 30 de junio como mínimo para jugar la Copa Libertadores. Vamos a poner una cláusula que indique que hasta ese día no se puede ir”.

“Llegaron ofertas del Inter y el Atlético de Madrid. Pero no es lo que quiere Racing en este momento. Queremos que Lautaro juegue la Copa. Es nuestro deseo y él lo manifestó también”, agregó.

Además el mandatario de Racing declaró: “No pensamos en un reemplazante de cara al futuro porque si seguimos adelante en el certamen continental vamos a realizar una nueva negociación para que se quede hasta el final de la Libertadores”.

Por otro lado, también se refirió a la plata que gastaron otros clubes, como River o Boca, para reforzarse en este mercado.

“Cada club administra sus finanzas. River lo está haciendo y muy bien. Cada club tiene su presupuesto y, de acuerdo a eso, se manejan. Racing no está en a ese nivel de poder hacer esas erogaciones. También le damos prioridad a mucho que nos está faltando. Nosotros tenemos que hacer un balance, ser equilibrados, y armar el mejor plantel para pelear de igual a igual. En la cancha después somos 11 contra 11”, finalizó.