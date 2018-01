Sampaoli se reunió en Madrid con Correa y Augusto Fernández

El entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, se reunió con Angel Correa y Augusto Fernández, del Atlético de Madrid y dos alternativas que podría manejar para el mediocampo vertical que pretende conseguir para el conjunto albiceleste.

Sampaoli estuvo en Majadahonda, la ciudad deportiva del Colchonero, donde también compartió un rato de charla con su par Diego Simeone, el ayudante de campo Germán Burgos y el preparador físico Oscar Ortega.

De esta forma, el técnico de la Selección continuó con su gira por Europa, que ya incluyó visitas a Sevilla y Barcelona, donde se juntó con Javier Mascherano y el capitán Lionel Messi.

Y su escala fue con Angelito Correa, quien no fue convocado en su gestión a la Selección, pero que tiene un apartado que lo hace interesante, más allá que su actualidad es buena y con gol en el conjunto español.

Junto con su ayudante de campo Sebastián Beccacece y el profe Jorge Desio, Sampaoli habló sobre la importancia de la polifuncionalidad que logró a partir del nuevo puesto que le generó Simeone.

En los últimos partidos de la actual temporada se está desempeñando como volante por la derecha dentro del 4-4-2 que utiliza el Cholo.

Y en la Selección lo ven como una alternativa para el puesto de carrilero por la derecha, donde todavía no hay un titular definido dentro del sistema táctico preferido de Sampaoli que es el 3-4-2-1.

En la Selección argentina, Correa debería aportar un mayor recorrido sin un lateral detrás, en el hipotético caso de que fuera citado, por lo que charlaron sobre esa posibilidad.

En tanto, con el mediocampista de 31 años, que disputó el Mundial de Brasil 2014 y recién está sumando minutos tras una serie de lesiones que lo marginaron de los terrenos durante un año, la idea fue tratar de incluirlo al proceso.

La novedad de la visita del cuerpo técnico de la Selección fue la reunión que Beccacece mantuvo con un juvenil argentino que juega en el Atlético de Madrid.

Se trata de Juan Cruz Agüero, mendocino, quien se fue de muy chico (2001) con sus padres a Madrid e hizo su carrera en las Inferiores del Colchonero.

Fue el número 10 de la división juvenil de honor del Atlético de Madrid y también se lució con la camiseta de la Selección de España Sub 17. ¿Querrán repatriarlo?.

Ahora, la gira europea de Sampaoli continuará en Inglaterra, donde piensa visitar al recuperado Erik Lamela, Ramiro Funes Mori, Sergio Agüero, Nicolás Otamendi, Sergio Romero y Marcos Rojo.