El presidente de San Antonio no piensa en otra cosa que no sea ascender al Federal B.

San Antonio marcó su camino e invirtió mucho para acceder a la meta final: el ascenso al Federal B.

La apuesta que hicieron los dirigentes de la villa es quizá la más cuantiosa de los últimos tiempos. Están decididos a lograr lo que se les negó la temporada pasada, al ser eliminados por Cachorros en cuartos de final del Federal C.

“No se lo puede tomar de otra manera que no sea llegar a la final y lograr el ascenso”, fue el primer mensaje que dejó Gabriel Arias, presidente de San Antonio, en diálogo con El Tribuno.

La villa es el gran candidato, como lo fue la temporada pasada, a luchar por el ascenso, a diferencia que esta vez “contamos con más variantes, jugadores de renombre y cubrimos los espacios que había que cubrir”, opinó el titular y agregó: “Tenemos a (Mauricio) Pegini, para mí el mejor arquero de Salta”, destacó Arias en referencia a una de las tantas incorporaciones de experiencia que contrataron.

Está a la vista que el presupuesto de San Antonio se incrementó, sumar jugadores con trayectoria demanda una importante inversión. “El presupuesto creció un 40%, aproximadamente, pero conseguimos sponsors que trabajen con el club, esa es la diferencia”, explicó la máxima autoridad de la villa.

“La mayoría de los refuerzos viene con sueldo, este torneo puede ser el principio o el final de algo. Seguir jugando en el Anual es insostenible para San Antonio, no lograr el ascenso acortaría mi gestión”, aseguró Arias, quien puso su cabeza en juego en caso de no conseguir el objetivo.

A su vez, el presidente de Villa San Antonio confía en el ambicioso proyecto que armaron: “Soñar con la final no es una locura, es un proceso. Mi apoyo hacia Martín (Martos) es determinante, está haciendo las cosas bien, él tiene el deseo de crecer y obtener un título”.

Otro punto que marca el crecimiento del club como institución es la novedosa apuesta se será oficializada en los próximos días: “Queremos ser un club que tiene su propia indumentaria, sacamos nuestra propia marca, contratamos a una fabrica, le mandamos los modelos y nos confeccionan las prendas y la vendemos nosotros. Hay una gran expectativa”, adelantó Gabriel Arias.