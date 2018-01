Módica se compenetra con la nueva fórmula antoniana

Juventud Antoniana ganó en los amistosos frente a Villa Primavera, en el Fray Honorato Pistoia. En el primer ensayo informal fue por 1 a 0, con gol de la Chancha Zárate; en segundo turno, el triunfo fue por 4 a 0, con conversiones de Leo Villa (3) y el Beto Acosta. En ambos, el juego se desarrolló en un solo tiempo de 40 minutos.

En la primera parte se observó a Javier Marín (la nueva incorporación) en la función de defensor por derecha, lugar que siempre ocupa Agustín Bellone, quien no está haciendo fútbol porque se encuentra lesionado. Mientras, Lucas Espíndola, llegó a mitad del año pasado y por un lesión en una de sus rodillas aún no pudo jugar con la camiseta del santo, se paró en la posición de enganche, pero por derecha, para conectar pases precisos con la Chancha Zárate y el Momoto Gómez.

Tanto Marín como Espíndola trataron de interpretar acertadamente las indicaciones que impartía Módica desde un costado del campo de juego.

En el primer tramo del ensayo estuvieron presentes Juan Pablo Cárdenas, formando la dupla de centrales con Carlos Ramadán. En tanto, Joaquín Iturrieta, Carlos Medina y Pablo Garnier completaron el triplete de cincos.

En plena pretemporada, Juventud hizo fútbol por unos minutos frente a Villa Primavera y durante el ensayo inicial formó de esta manera: Juan Mulieri; Javier Marín, Carlos Ramadán, Juan Cárdenas y Gabriel Kelly; Lucas Espíndola, Joaquín Iturrieta, Carlos Medina y Pablo Garnier; Ricardo Gómez y Leandro Zárate.

Luego, para completar la actividad vespertina, jugaron estos once: Diego Pave; Javier Marín, Juan Antunes, Gonzalo Menéndez y César More; Lucas Díaz, Joaquín Iturrieta, Pablo Garnier, Claudio Acosta; Gustavo Ibáñez y Leandro Zárate



102 años de vida

Juventud Antoniana cumple hoy 102 años, ya que la institución nació el 12 de enero de 1916.

Bajo la gestión de Muratore se practican disciplinas tales como fútbol, vóley, básquet, hockey, sóftbol y judo. Fue el primer club salteño en llegar a Primera División de la AFA en 1971.

Sin festejos, sus directivos cerraron las puertas por los últimos hechos de violencia.